O ponownym występie Justyny Steczkowskiej na Eurowizji marzy wielu jej fanów. Choć podczas ostatnich preselekcji 52-letniej wokalistce nie udało się przebrnąć eliminacji i o włos przegrała z Luną, to jednak wielbiciele artystki są pewni, że tym razem to właśnie ona miałaby największe szanse, by wygrać. Choć w dalszym ciągu nie wiadomo, czy Justyna Steczkowska w ogóle wysłała swoje zgłoszenie to tegorocznych preselekcji, to jednak Michał Wiśniewski już teraz postanowił przestrzec ją w temacie wzięcia udziału w Eurowizji! Jak wiadomo, sam ma za sobą dwukrotny występ w tym konkursie i zdradził, dlaczego uważa, że Justyna Steczkowska powinna odpuścić eurowizyjne zmagania.

Reklama

Michał Wiśniewski ostrzega Justynę Steczkowską. "Eurowizja może tylko zdewaluować"

Eurowizja to jeden z najbardziej lubianych muzycznych konkursów, który co roku gromadzi przed telewizorami miliony fanów. Również w Polsce nie brakuje wielbicieli Eurowizji, którzy marzą o tym, aby Polska w końcu sięgnęła po upragnione zwycięstwo w konkursie. Wielu z nich uważa, że to może się wydarzyć dzięki Justynie Steczkowskiej. Fani mają nadzieję, że 52-letnia artystka wysłała swoje zgłoszenie do tegorocznych preselekcji i tym razem uda jej się je wygrać. Wielu z nich liczy na to, że gwiazda postanowiła zgłosić się z utworem "Gaja", jednak o tym, czy rzeczywiście tak się stało, dowiemy się dopiero w połowie stycznia.

Ostatnio głos na temat ewentualnego ponownego występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji zabrał Michał Wiśniewski. Przypomnijmy, że wokalistka już miała okazję reprezentować nasz kraj w 1995 roku. Również Michał Wiśniewski doskonale wie, z czym wiąże się Eurowizja, bo sam dwukrotnie na niej występował. W 2003 roku razem z zespołem "Ich Troje" zdobył 7. miejsce (najlepszy wynik w historii Polski po Edycie Górniak), a z kolei w 2006 roku zespół nie przebrnął półfinału.

Dlaczego Michał Wiśniewski uważa, że Justyna Steczkowska powinna odpuścić sobie Eurowizję? Wyjaśnił to podczas wywiadu z Pomponikiem.

Ja na jej miejscu bym tego nie robił, bo Eurowizja może tylko zdewaluować, a ona jest - zaryzykowałbym - najbardziej zawodową dziewczyną, jeśli chodzi o kreację sceniczną - powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z Pomponikiem

To jednak nie wszystko. Wokalista "Ich Troje" zwrócił również uwagę na hejt, jaki wylewa się na reprezentantów.

Ludzie się nie potrafią zachować w komentowaniu Eurowizji. Nie zdają sobie sprawy, kim jest Justyna Steczkowska. Większość będzie podawać za przykład, że ,,ty już byłaś i przegrałaś''. Ona nie przegrała, bo bardzo zawodowo zaprezentowała nasz kraj. Po prostu nie udało się wygrać - dodał w tej samej rozmowie

Co sądzicie o słowach Michała Wiśniewskiego? Macie podobne zdanie czy jednak uważacie, że Justyna Steczkowska powinna ponownie spróbować swoich sił w preselekcjach do Eurowizji?

Reklama

Zobacz także: Elegancka Justyna Steczkowska przyłapana na lotnisku. Uwagę od razu zwraca jedna rzecz

Szymon Starnawski/Polska Press/East News