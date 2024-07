Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży biorą jutro ślub. Na początku wszyscy sądzili, że ceremonia odbędzie się w Katowicach, ostatnie plotki głoszą jednak, że skromna ceremonia ślubna odbędzie się nad morzem. Powód? Sentymentalny. Tam para poznała się ponad rok temu. Tam też odbyły się oświadczyny i Agnieszka z Grzegorzem spędzali tam urodziny niespodziankę Popielewicz.

Czy tak się stanie, dowiemy się jutro! Ślub Popielewicz i Hyżego jest tak tajemniczy, że ma szanse przebić inne pilnie strzeżone ceremonie gwiazd.



Czy pamiętacie, co się działo, gdy Piotr Rubik brał ślub z Agatą Paskudzką? Wtedy para poprosiła, żeby goście przybyli pod wrocławską Katedrę. Okazało się, że to był tylko przystanek. Stamtąd goście dwoma autokarami zostali przewiezieni pod kościół parafialny we wrocławskim Kozanowie. Parafianie byli wypraszani z kościoła tuż przed ślubem. Ochroniarze zasłaniali państwa młodych parasolami, a po ślubie młoda para uciekła z piskiem opon spod kościoła.



Inny owiany tajemnicą ślub wzięli Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Para długo zaprzeczała, że w ogóle szykuje się do ceremonii. Potem okazało się, że prosili rodzinę i wszystkich znajomych, aby rezerwowali sobie czas w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię wszyscy zaproszeni dostali informację, gdzie i o której odbędzie się ślub.



Popielewicz i Hyżemy musiało spodobać się takie rozwiązanie sprawy. Wtedy pierwszy raz jako para byli gośćmi na ślubie Koroniewskiej i Dowbora.



Ale chyba w największej tajemnicy udało się utrzymać swój ślub Annie Czartoryskiej i Michałowi Niemczyckiemu. Pobrali się w święta Wielkanocne 1 kwietnia i poinformowali o tym na swoich profilach na Facebooku, wstawiając swoje zdjęcie, jak wychodzą z kościoła. Przez to, że było to 1 kwietnia, nikt nie wierzył, że w ogóle się pobrali :).

Ślubem z zaskoczenia była ceremonia Agaty Młynarskiej i Przemysława Schmidta. Goście zaproszenie na uroczystość myśleli że idą na urodziny Młynarskiej. Tym czasem para wzięła ślub w urzędzie stanu cywilnego i potem zaprosiła wszystkich na obiad w pobliskiej restauracji.





Jak zaskoczą wszystkich Agnieszka z Grzegorzem? Już nie możemy się doczekać :).