Nowy program Agaty Młynarskiej emitowany na TVN Style wzbudza ogromne kontrowersje. Ostatnio w "Konfrontacjach Agaty" starły się mamy, które są zwolenniczkami surowego wychowania oraz te, które stawiają na rodzicielstwo bliskości. To jednak nie wszystko! W jednym z odcinków zaproszona kobieta stwierdziła, że cesarskie cięcie to nie poród, a w sieci zawrzało. Głos zabrała nawet Katarzyna Warnke.

Katarzyna Warnke jest oburzona wypowiedziami kobiet z nowego programu Agaty Młynarskiej

"Konfrontacje Agaty" to program, w którym Agata Młynarska porusza ważne i trudne tematy dotyczące kobiet, macierzyństwa, porodu czy wychowania dzieci. Zaproszone uczestniczki mają zazwyczaj skrajnie odmienne poglądy na poruszany temat i niekiedy dochodzi do ostrej wymiany zdań. Tak było w odcinku, w którym został poruszony temat o kobietach rodzących przez cesarskie cięcie. Pani Iwona odważnie stwierdziła, że "cesarskie cięcie to nie poród", a mama, która "nie urodziła naturalnie, nie jest w pełni kobietą". Ta opinia wywołała lawinę krytycznych komentarzy od kobiet, które uważają ją za krzywdzącą. Podobnego zdania jest Katarzyna Warnke, która w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że jest "wstrząśnięta, bardzo poruszona, że ktoś wygłasza takie poglądy":

Nie wiem dlaczego, ale tutaj kobiety traktuje się jak zwierzęta. W takim sensie, że my nie jesteśmy zwierzętami. Otacza nas cywilizacja, mamy różne możliwości, dlaczego mamy z nich nie korzystać. A zwierzętom też się pomaga i też się robi cesarskie cięcia. (...) My nie żyjemy w lesie, żyjemy w cywilizacji, która jest bardzo zaawansowana, więc mamy prawo korzystać z tych dobrodziejstw, żeby nie umierały dzieci i kobiety. I szkoda, że ta osoba się tak wypowiedziała, bo wiele osób myślących tradycyjnie może się zestresować. A to jest durne. Nie na tym polega bycie kobietą i bycie matką, że koniecznie musimy urodzić w taki, a nie inny sposób. powiedziała Katarzyna Warnke w rozmowie z Pudelkiem.pl

Internautki są poruszone formułą programu i szokującymi twierdzeniami, jakie w nim padają. Zdaniem niektórych fanek najbardziej szokuje fakt, że to kobiety występują przeciwko sobie:

Napuszczanie kobiet na kobiety... okropny program.

Nie popieram pomysłu tego programu.

Agata Młynarska polskim Jerrym Springerem

Bardzo krzywdzące , pierwszy raz słyszę takie paskudne słowa wypowiedziane przez kobietę do kobiety, szokujące … do tego cesarka nie jest porodem

Oglądaliście już "Konfrontacje Agaty"?

