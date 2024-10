Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przetrwają eksperymentalny miesiąc i pozostaną w małżeństwie? Ich losy w programie budzą wiele emocji w widzach, a to co właśnie zdecydowała się opublikować produkcja z pewnością nie uciszy spekulacji.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Produkcja opublikowała nagranie dotyczące Agaty i Piotra

Poznaliśmy już trzy pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po ślubach i weselach przyszedł czas na podróże poślubne, podczas których uczestnicy mają okazję poznać się sam na sam. Fani w wypiekami na twarzy śledzą, jak rozwijają się ich relacje i zastanawiają się czy mają szansę na to, by stworzyć coś więcej.

W ostatnich odcinkach mocno oberwało się Asi i Kamilowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", natomiast Agnieszka i Damian zdają się być najlepiej dobraną parą sezonu.

Fani zastanawiają się także, jak potoczy się życie Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo zarzucali uczestniczce brak empatii, kiedy nie wsparła programowego męża, gdy bał się pierwszej podróży samolotem. Wielu widzom nie podoba się także jej podejście do Piotra, gdy mówi o swoich problemach. "Agata ma 38 lat i myśli, że z partnerem tylko się śmieje w związku?". Inni jednak nie dziwią się jej zachowaniu i podkreślają, że programowa podróż poślubna to nie czas, by dzielić się najtrudniejszymi doświadczeniami ze swojego życia. Rozumieją, że uczestniczce trudno jest się odnaleźć w takiej sytuacji i chociaż stara się okazywać wsparcie Piotrowi, krzywdzącym jest porównywanie jej zachowania do wsparcia, które w każdym innym wypadku okazałaby żona.

mat. pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Dzień po emisji 6. odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" produkcja postanowiła zaskoczyć widzów i opublikować w sieci prawie 20-minutową scenę, która obrazuje to, co działo się pomiędzy Agatą a Piotrem podczas podróży poślubnej. Jak poinformowano:

Zobacz także

Pomyśleliśmy, że może warto opublikować tę scenę. Dla miłośników serialu. Ta scena jest prequelem odcinka szóstego. Skończy się tam, gdzie zaczął się odcinek szósty.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są wdzięczni produkcji show za opublikowanie dodatkowych materiałów, dzięki czemu mogą poznać lepiej bohaterów. Nie ukrywają, że chcieliby zobaczyć takie dłuższe filmiki również dotyczące Asi i Kamila oraz Agnieszki i Damiana:

Dziękuję za publikację tego filmiku. Fajnie by było zobaczyć taki dłuższy filmik także z pozostałymi parami

Piotr nie będzie miał łatwo, ale dziewczyna ma potencjał

Przyjemnie

Oglądacie "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Jesteście ciekawi, jak zakończą się losy wszystkich uczestników? Czy produkcja powinna pokazywać więcej takich materiałów?

Reklama

Zobacz także: Skomentowała swoje wesele. Agnieszka ze "ŚOPW" dopiero teraz zauważyła ten szczegół