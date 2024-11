Już dziś wieczorem widzowie TVN zobaczą kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale już teraz okazuje się, że w najnowszej odsłonie kontrowersyjnego eksperymentu wydarzy się coś, czego chyba jeszcze nie było w żadnej z edycji. Między Agatą a Piotrem dojdzie do naprawdę ostrej awantury!

Ostra awantura u Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

W dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ekspertki połączyły ze sobą trzy pary: Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana oraz Agatę i Piotra. Niestety, fani programu podejrzewają, że tylko jedna para, a dokładnie Agnieszka i Damian mają szansę na szczęśliwy związek po programie. Zdaniem widzów zupełnie inaczej będzie u dwóch pozostałych par, które wciąż nie mogą się do siebie zbliżyć. Wydaje się, że największe emocje wywołują Agata i Piotr, którzy już kilka razy kłócili się przed kamerami. Ostatnio doszło do potężnej awantury w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", a Agata pokazała prawdziwą twarz. Niestety, teraz okazuje się, że tamta kłótnia to nic w porównaniu do tego, co wydarzy się w kolejnym odcinku programu!

Do sieci trafiła właśnie zapowiedź najnowszej odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a w nim naprawdę ostra kłótnia Agaty i Piotra. Podczas wspólnej podróży samochodem nagle wybuchnie awantura. Wszystko wskazuje na to, że para pokłóci się o wypad do restauracji.

Wszystko już jest pozamykane o tej godzinie stwierdzi Piotr

O 19. żadnych knajp... oni otwierają knajpy o 17 dopiero niektóre komentowała wyraźnie zdenerwowana Agata.

W centrum, a tam gdzie mieszkam to jest drugi koniec Poznania i tam nie ma knajp. O to mi chodzi odpowiedział Piotr.

Dobrze, ale albo ty mnie nie słuchasz albo jesteś tak w tym swoim gniewie zagnieżdżony, że tylko twoja racja jest twoja i tyle. Przecież będziemy przejeżdżać przez miasto, mamy samochód komentowała Agata.

Agata nie wytrzymała, kiedy Piotr oznajmił jej, że nie będą przejeżdżać przez miasto.

Dobra, idę spać. Dogadać się z tobą... z drzewem bym się lepiej dogadała, nic do ciebie nie dociera krzyczała.

Ty wiesz lepiej z której strony będziemy wjeżdżać do Poznania odpowiedział krótko Piotr.

Nie, ty wiesz k***a lepiej, ja pier***ę. Patrzę k***a na mapę, próbuję pomóc, wybrać jakieś miejsce a ty k***a dalej swoje. I będzie p***dolił, będzie narzekał żeby mi uprzykrzyć to życie tak żebym ci przyj***ła w końcu i żeby była sensacja w TVNie wybuchła Agata.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Pod zapowiedzią najnowszego odcinka z ostrą kłótnią Agaty i Piotra momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu są podzieleni- jedni stają w obronie Agaty, inni stoją murem za Piotrem, ale chyba już nikt nie wierzy, że relacja tej pary ma szansę przetrwać.

Po co się męczą? Przecież ta relacja to porażka!

On wpatrzony w ten telefon jak w obrazek, nie interesuje go co ona do niego mówi

Ta kobieta jest niesympatyczna. Po co tacy ludzie zgłaszają się do programów takich jak ten. Sam fakt że do tej pory była sama już coś o niej mówi.

Brawo Agata ! Nareszcie ktoś na tego człowieka ruszył! Szach mat

Piotr szacunek za cierpliwość i klasę w tej sytuacji komentują fani programu.

Jak myślicie, czy Agata i Piotr dadzą sobie jednak szansę i ostatecznie dojdą do porozumienia?

