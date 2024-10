Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania internautów. Niektórzy nawet twierdzą, że mówi za dużo i dzięki jego odpowiedziom jest już oczywiste, że nie jest w związki z Agatą. Jednak to dopiero okażę się za kilka tygodni. Uczestnik show nie gryzie się w język, a jego wypowiedzi sprawiły, że wylał się ogromny hejt na jego żonę. Mężczyzna był zmuszony opublikować oficjalne oświadczenie!

Piotr ze "ŚOPW" wydał oficjalne oświadczenie. Chodzi o jego żonę Agatę

Uczestnicy 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN poznali się już lepiej po podróży poślubnej. Widzowie mają już swoje podejrzenia co do ich dalszych losów. Jak na razie Agnieszka i Damian dogadują się najlepiej i wszystko wskazuje na to, że mogę przetrwać eksperyment. Nieco mniej kolorowo jest u Joanny i Kamila oraz u Piotra i Agaty — ta druga para wzbudza właśnie najwięcej kontrowersji i to nie tylko w programie, ale również w mediach społecznościowych. Ostatnio Piotr z "ŚOPW" gorzko podsumował zachowanie Agaty w restauracji. Gdy do ich stolika podeszła kelnerka uczestniczce show nagle zaschło w gardle i poprosiła o szklankę wody. Kelnerka oznajmiła, że zaraz ją przyniesie, natomiast Agata stwierdziła zirytowana, że nie może nic powiedzieć, dopóki nie dostanie wody.

Takie zachowanie uczestniczki show mocno oburzyło fanów, którzy zaczęli dopytywać Piotra podczas jego Q&A na Instagramie, czy Agata wówczas była pod wpływem alkoholu. Uczestnik show przyznał, że w tamtej sytuacji "miał ochotę zapaść się pod ziemię" i odpowiedział na pytanie internautki:

Wiesz co, szczerze, to ja już nie wiem, kiedy była trzeźwa, a kiedy nie. Skoro wypiła butelkę wina przed swoim ślubem przed kamerami... — napisał Piotr.

Ta odpowiedz uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywoła sporo kontrowersji w mediach społecznościowych, a na Agatę wylał się ogromny hejt. Na Instagramie uczestnika show pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym nawiązuje do swoich poprzednich słów.

Szanowni widzowie ŚOPW. Ze względu na hejt, który się wylał na moją żonę Agatę po opublikowaniu jednej z moich odpowiedzi z Q&A, proszę o zaprzestanie oceniania jej jako alkoholiczki oraz rozpowszechnianie takiej tezy. Moja odpowiedź miała oznaczać, iż nie wiedziałem, czy coś wypiła przed wyjazdem do restauracji, czy też nie, a nie oświadczeniem, iż cały czas pije!!! — napisał w oświadczeniu uczestnik show.

Uczestnik show uniemożliwił dodawanie jakichkolwiek komentarzy pod jego oświadczeniem.

A wy co myślicie o całej tej sytuacji? Czy Piotr przesadził?

