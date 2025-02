Udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie był najłatwiejszy dla Agaty. Po tym, jak widzowie ciągle byli świadkami spięć i kłótni pomiędzy nią a Piotrem w sieci pojawiało się mnóstwo krytycznych komentarzy. Spiralę hejtu postanowił przerwać były partner Agaty, który stanął w jej obronie. Stwierdził, że oglądając 20-minutowe urywki o byłej, "kompletnie nie widzi tam dziewczyny", którą zna" i "podejrzewa, że to "tylko telewizyjny chwyt, żeby uchwycić, jak najbardziej emocjonujące momenty". Zaskakująca postawa eks Agaty zrobiła wrażenie na internautach. Mało tego, widzowie doszukali się na starych zdjęciach Agaty dostępnych na Instagramie, również takich, które dokumentowały jej byłe relacje.

Teraz całą sytuacje z byłym Agaty skomentował Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl.

Nie bardzo rozumem po co było to nagranie eks partnera jak ona twierdzi i zrobienie z Agaty osoby idealnej, świętej, ciągle uśmiechniętej, skoro ja byłem osobą, jak twierdzą niektórzy, która powodowała, że Agata była taka niedobra, wściekła (...) to dlaczego się jej rodzina wypowiadała w taki sam sposób? (...) Mówili, że ma problem, że jest wybuchowa.