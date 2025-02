Agata i Piotr poznali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", gdzie ekspertki połączyły ich w parę na podstawie dopasowania psychologicznego. Para po raz pierwszy spotkała się dopiero na ślubnym kobiercu. Ich relacja od początku budziła mieszane emocje - choć na początku starali się znaleźć wspólny język, szybko zaczęły pojawiać się między nimi konflikty, które trwają do dziś...

Relacja Agaty i Piotra w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" od początku nie układała się najlepiej. Jeszcze podczas programu Agata w rozmowie z ekspertką przyznała, że nie czuje fizycznego przyciągania do Piotra, sugerując, że jest dla niej zbyt gruby.

Jestem z tym na takim etapie, że jak powiem, że fizycznie mi się nie podoba, że jest po prostu no za gruby, to go zranię no bo wiem, że mnie by to zraniło, więc nie chcę mówić tego tak wprost

- mówiła w programie.