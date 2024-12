Piotr i Agata Rubikowie w tym roku podjęli odważną decyzję i zdecydowali się opuścić swoją willę w Warszawie i razem z córkami przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Początki w Miami nie były wcale łatwe, ale rodzina nie poddała się i wygląda na to, że już na dobre zadomowili się w USA. Najtrudniejszy start miała najmłodsza córka Rubików, która tęskniła za koleżankami z Polski i nie do końca była zadowolona ze swojej amerykańskiej szkoły. Ostatecznie wszystkim udało się zaaklimatyzować i cieszą się spełnianym marzeniem o "amerykańskim śnie". Teraz okazuje się, że w rodzinie Agaty Rubik nie ma mowy o nudzie i jej starsza córka właśnie przeszła metamorfozę. Jak obecnie wygląda?

Reklama

15-letnia Helena Rubik przeszła metamorfozę

Agata Rubik nie ukrywała, że życie w słonecznym Miami to spełnienie ich marzeń. Ostatecznie muzyk razem z żoną i dwoma córkami w kwietniu przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Początkowo niemal cała Polska żyła ich przeprowadzką i kolejnymi perypetiami związanymi z remontem, zakupami i adaptacją Alicji i Heleny w amerykańskiej szkole. Tymczasem Agata Rubik na bieżąco pokazywała w mediach społecznościowych, jak urządza apartament w gorącej Kalifornii i opowiadała o tym, jak wygląda życie w Miami. Z kolei Alicja i Helena rozpoczęły naukę w jednej z amerykańskich szkół, a początki nie były łatwe, szczególnie dla młodszej córki Piotra Rubika.

Ala bardzo tęskni za swoimi przyjaciółkami. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy miała nie najlepszy dzień w szkole - wyjaśniła Agata Rubik.

Z czasem sytuacja wyglądała o wiele lepiej, a niedługo potem Agata Rubik pochwaliła się kupnem apartamentu, okazuje się, że to jeszcze nie koniec ważnych wydarzeń w życiu rodziny Rubików. W maju Helena świętowała swoje 15. urodziny i z tej okazji otrzymała wyjątkowe życzenia od rodziców, a ostatnio zdecydowała się na metamorfozę. Helena Rubik już tak nie wygląda!

Instagram@agata_rubik

Okazuje się, że 15-letnia córka Agaty Rubik przeszła sporą metamorfozę i zdecydowała się przefarbować włosy na blond. Rodzice postanowili umożliwić jej spełnienie tego marzenia, a co więcej czuwali nad całą przemianą. Agata Rubik zabrała córkę do fryzjera oddalonego dwie godziny drogi od Miami, który specjalizuje się w tego typu metamorfozach. Efekt końcowy jest zaskakujący i Helena wygląda zupełnie inaczej. Jak Wam się podoba zmiana?

Instagram @agata_rubik

Jeszcze niedawno internautki komplementowały Helenę Rubik za to, że jest bardzo naturalna i nie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem, jak wiele nastolatek, które w efekcie wyglądają o wiele dojrzalej.

Helenka miała taki piękny naturalny kolor włosów, naturalną urodę szkoda, że patrzy na amerykańskie dziewczyny, które od małego się malują i tlenią włosy i wyglądają staro…Helenko jesteś naturalnie piękna to Twój atut nie psuj tego

Obie córki mają ciekawa i moim zdaniem modelingowa urodę. Starsza jak fotomodelka, beauty, młodsza - mega ciekawe rysy, piękną twarz, wręcz na wybieg

Co sądzicie?

Reklama

Zobacz także: 3-letnia córka Klaudii Halejcio wystąpiła w reklamie! "Nel kosi pierwszy poważny hajs"