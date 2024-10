Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował na Instagramie zdjęcie z synem i zaskoczył swoim wpisem. Uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu wydał krótkie oświadczenie, w którym odniósł się do wydarzeń w najnowszym odcinku. Piotr nie ukrywał, że ma żal do Agaty, która nie interesuje się jego synem. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z ekspertką powiedział wprost, że jeżeli Agata nie zmieni swojego podejścia to on nie wyobraża sobie kontynuowania małżeństwa. Teraz Piotr znów zabrał głos w tej sprawie i zaczął się tłumaczyć.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje zachowanie Agaty. Nie ukrywa żalu

Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkręciła się na dobre. Pary są już po ślubach i wszyscy uczestnicy wrócili już z podróży poślubnych. Teraz widzowie mogą zobaczyć, jak układają się relacje Joanny i Kamila, Agnieszki i Damiana oraz Agaty i Piotra. Fani programu już od jakiegoś czasu podejrzewają, że jedynie związek Agnieszki i Damiana przetrwał po programie. Niestety, w pozostałych dwóch parach nie układa się najlepiej. Po udanej zabawie na weselu przyszła szara rzeczywistość, w której uczestnicy programu TVN nie potrafią się odnaleźć. W najnowszym odcinku hitu Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" popłakał się przez Agatę. Uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu nie ukrywał żalu do Agaty, która nie interesuje się jego synem i nawet nie porusza tematu chłopca.

(...) czynnikiem, który będzie nie do zaakceptowania i który będzie rzutował na to, że to małżeństwo się rozpadnie jeśli to się nie zmieni. Totalny brak zainteresowania, brak wejścia w temat tego, że mam syna mówił Piotr, po czym w jego oczach pojawiły się łzy.

Teraz Piotr postanowił wytłumaczyć się z tego, co mówił na temat Agaty. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydał oświadczenie, w którym wspomina o swoim synu, a przy okazji zdradza, co wydarzyło się podczas jego podróży poślubnej z Agatą! To właśnie wtedy wszystko się zaczęło...

Kochani postanowiłem odnieść się do mojej reakcji na brak zainteresowania się Agaty moim synem. Sprawa zaczęła się na Cyprze gdzie podczas wyjazdu Agatu kupowała pamiątki dla rodziny, przyjaciół jak również dla siostrzenic i koleżanek. Nie zainteresowała się w ogóle moim synem a wystarczył maleńki gest , to przykre i nie chodzi tutaj o materializm, a zainteresowanie, okazanie odrobinę empatii napisał na Instagramie.

Pod oświadczeniem Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się jego zdjęcie z synem. Co ciekawe uczestnik hitu TVN uniemożliwił internautom komentowanie fotki i wpisu.

Agata do tej pory nie zareagowała na wpis męża, ale już w programie tłumaczyła, dlaczego nie pytała Piotra o syna.

Nie dopytywałam o Stasia, bo nie widziałam... znaczy, powinnam wiedzieć, że to jest dla niego ważne. Sama nie mając dzieci i zawsze podchodząc do dzieci tak chłodno, jak do wszystkiego się okazuje, nie pytałam się. Przynajmniej nie pamiętam, żebym się pytała, ale coś rozmawialiśmy o jego synu, ale może powinnam więcej mówiła w rozmowie z ekspertką.

Myślicie, że Agata i Piotr dojdą do porozumienia i ich związek przetrwa po programie? My mocno trzymamy za nich kciuki i życzymy im szczęścia.

