Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już urodziła?! Krzysztof dodał wzruszający wpis 

Krzysztof i Paulina to bohaterowie drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którym początkowo nikt nie dawał szans na powodzenie w związku. Co więcej oni sami nie widzieli dla siebie nadziei. Ostatecznie jednak udało im się do siebie dotrzeć. Kilka miesięcy temu poinformowali, że Paulina spodziewa się ich pierwszego dziecka! Krzysztof opublikował właśnie wzruszający wpis, czyżby właśnie zostali rodzicami?

Zobacz także: Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą mieć bliźniaki?! Przyszły tata niechcący się zdradził?

Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła?

Połączenie dwóch ognistych charakterów początkowo nie wróżyło nic dobrego. W trakcie programu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zarówno Paulina jak i Krzysztof mieli ochotę zrezygnować ze swojej relacji. Na szczęście dali sobie ostatnią szansę, która okazała się wygraną na loterii. Do dziś tworzą udany związek i właśnie spodziewają się swojego pierwszego dziecka!

Paulina jest już na końcówce ciąży i może urodzić lada chwila... Krzysztof również nie może się doczekać aż przywita na świecie swoje wymarzone dziecko. Opublikował wzruszające zdjęcie z żoną i napisał:

Już doczekać się nie mogę 🎊🍀🎈💖👣👶

🍀📚 " Dzień wczorajszy dzisiaj jest tylko wspomnieniem, a jutrzejszy dzisiaj jest tylko marzeniem.. Niech dzień dzisiejszy obejmie przeszłość cichym wspomnieniem, a przyszłość - miłością i oczekiwaniem.." Joseph Murphy 🎈

Myślicie, że lada chwila zaskoczą nas zdjęciem już z rodzinką w powiększonym składzie?

Zobacz także: Paulina i Krzysztof ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali nowe zdjęcia. Ciążowy brzuszek Pauliny jest już naprawdę duży!

Krzysztof i Paulina ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie mogą doczekać się narodzin swojego pierwszego dziecka.

Maleństwo przyjdzie na świat już lada chwila!