Małgorzata Rozenek-Majdan od lat stanowi ikonę stylu dla swoich fanek, nic dziwnego, w końcu to właśnie w takich programach, jak "Perfekcyjna pani domu" czy "Projekt Lady" promowała nie tylko dobre maniery, ale też klasyczną estetykę "old money", uwielbianą przez elity. Idealnie skrojone marynarki, perfekcyjne wieczorowe sukienki czy szykowne bluzki stanowiąc bowiem core garderoby gwiazdy TVN. I choć ta uwielbia estetykę "quiet luxury", to nie rezygnuje także z najgorętszych trendów, które swoim fasonem i kolorystyką wpisują się w ten nurt. Teraz ukochana żona Radosława Majdana pochwaliła się w sieci iście wakacyjnym lookiem, a my patrzymy tylko na ten print, nawiązujący do XVIII-wiecznego "Toile de Jouy".

Małgorzata Rozenek-Majdan w modnym komplecie w stylu "Toile de Jouy" na lato

Zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, jak w mediach społecznościowych Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca swoimi niezwykle udanymi lookami, w których łączy klasyczną elegancję z najgorętszymi trendami. Nie inaczej było także w upalnej lankijskiej dżungli "Królowej przetrwania". I choć finał już dawno za nami, a Małgorzata Rozenek-Majdan rozkoszuje się odpoczynkiem, to jej kolejne letnie looki są głośno komentowane przez fanki celebrytki. Ostatnio Małgorzata Roznek-Majdan zachwyciła w spodniach typu "Jacquard", które połączyła z topem z tego samego materiału. Teraz gwiazda TVN postawiła na kolejny niezwykle stylowy komplet, tym razem w biało-granatowej tonacji, nawiązujący do stylu "Toile de Jouy".

Za pośrednictwem InstaStories Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała zdjęcie, promujące jej autorską markę odzieżową Mrs. Drama. Ubrana w białe shoty w granatowe kwiaty, koszulę z tym samym motywem, biały stanik od bikini i beżowe sandały gwiazda TVN wygląda jak przysłowiowe "milion dolarów".

Nie tylko "Polka Dots", latem 2026 print "Toile de Jouy" wraca w wielkim stylu

Modowe trendy wracają niczym bumerang, coraz silniej nawiązując do retro nostalgii. Latem 2026 w trendzie będą nie tylko zwierzęce motywy, jak zebra, panterka czy print "Bambi" inspirowany umaszczeniem saren, ale też klasyczne kropki. Niedawno Izabela Macudzińska lansowała top w "Tiny Polka Dots", malutkie czarne kropeczki na białym tle. Okazuje się, że w nadchodzącym letnim sezonie do łask powróci także popularny w XVIII wieku "Toile de Jouy".

"Toile de Jouy" to wzór kojarzony z XVIII-wiecznymi sielankowymi scenkami. Powtarzalny deseń często przedstawia pasterzy, zabawy na dworze, polowania, ale też krajobrazy, ruiny czy detale architektoniczne. Nic dziwnego, że od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej rozpoznawalnych motywów, pojawiających się nie tylko na porcelanie, ale też ubraniach luksusowych domów mody, jak np. Dior.

Jego historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy pojawiły się pierwsze dwukolorowe perkalowe tkaniny z drukowanymi, bukolicznymi scenkami. Styl wypłynął z okolic Wersalu, z miasteczka Jouy-en-Josas, a za imponującą skalą wzornictwa stał niemiecki przedsiębiorca Christophe-Philippe Oberkampf, właściciel fabryki włókienniczej i autor ponad 30 tysięcy wzorów.

Komplet, w jakim zaprezentowała się Małgorzata Rozenek-Majdan pochodzi z jej autorskiej marki Mrs. Drama i kosztuje 879 złotych.

Małgorzata Rozenek-Majdan w modnym komplecie w stylu "Toile de Jouy" na lato, Fot. Instagram/m_rozenek

Gdzie kupić modne ubrania z printem "Toile de Jouy" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Jeśli spodobał wam się komplet Małgorzaty Rozenek-Majdan i szukacie ubrań na lato w podobnej estetyce, mam dla was dobrą wiadomość. Równie ciekawe propozycje znalazłam dla was w popularnych sieciówkach.

W Sinsay biało-błękitny komplet w stylu "Toile de Jouy" kupicie za 69,98 złotych. Biała wiskozowa koszula w kwiaty z długim rękawem kosztuje bowiem 39,99 złotych, zaś pasujące do niej krótkie spodenki to wydatek 29,99 złotych.

Modny komplet z printem "Toile de Jouy" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z Sinsay za 69,98 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja w stylu "Toile de Jouy" w biało-zielonej kolorystyce czeka na was w Renee za 99,99 złotych. Biała koszula z krótkim rękawem z charakterystycznymi dla "Toile de Jouy" motywami w kolorze ciemnej zieleni zestawiona została z długimi spodniami z tego samego materiału. Uwagę przykuwa także ozdobna lamówka.

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