Izabela Janachowska od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Była tancerka przede wszystkim uwielbia klasyczną elegancję. Dopasowane topy, czółenka na obcasie czy garnitury od dawna królują w garderobie specjalistki od ślubów. Nawet w drugiej ciąży gwiazda TVN nie rezygnuje z eleganckich looków. Zobaczcie jej najnowszą stylizację wprost z wakacji z Lazurowego Wybrzeża. W tej bluzce "Bottom Knot" w stylu "old money" w Cannes Izabela Janachowska wygląda niczym bohaterka filmu romantycznego.

Izabela Janachowska w modnej bluzce "Bottom Knot" na lato

Jeśli jesteście miłośniczkami klasycznego stylu w myśl estetyki "old money" z nonszalanckim twistem, to modowe wybory Izabeli Janachowskiej są idealną inspiracją do tego, by wyglądać jak milion dolarów. Gwiazda TVN bowiem doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając niezwykle stylowo. Także teraz, gdy Izabela Janachowska ogłosiła ciążę, każdy look celebrytki jest jeszcze głośniej komentowany przez jej fanki. Nic dziwnego, specjalistka od ślubów wręcz promienieje.

Co ciekawe, niedługo po ogłoszeniu ciąży, Izabela Janachowska udała się na luksusowe wakacje nad Lazurowe Wybrzeże, skąd raczy swoich instagramowych obserwatorów nie tylko zapierającymi dech widokami, wystawnymi wnętrzami hoteli, ale też niezwykle udanymi stylizacjami. Wśród nich nie zabrakło także romantycznych looków prosto z Cannes, niczym z kadrów z filmu.

Na najnowszych InstaStories Izabela Janachowska postawiła na modną, białą spódnicę "polka dots" o długości midi, do której dobrała klasyczne klapki na obcasie, przeciwsłoneczne okulary, szykowny kapelusz oraz elegancką czarną bluzkę z wiązaniem na wysokości talii, tzw. "Bottom Knot".

Jak stylizować modne bluzki "Bottom Knot" w stylu "old money"

Niedawno Izabela Janachowska zachwyciła w kostiumie kąpielowym, utrzymanym w estetyce "quiet luxury holidays", teraz jej kolejna letnia stylizacja przyciąga wzrok. Decydując się na modną bluzkę typu "Bottom Knot" możemy - idąc śladami gwiazdy TVN - zestawić się z midi spódnicą z lejącego się materiału, jak np. satyna. Świetnie sprawdzą się gładkie modele, ale także te w modne printy, jak "bambi" czy "polka dots". Warto jednak pamiętać o zasadzie "less i more". Zatem, by zachować harmonię, wybierając wzorzysty dół, góra powinna być gładka.

Świetnie sprawdzą się także uwielbiane przez influencerki z generacji GenZ spodnie typu "capri", które dla wielu wciąż kojarzone są z "obciachem" z lat 00., czy klasyczne spodnie typu "palazzo" z szerokimi nogawkami.

Izabela Janachowska w modnej bluzce "Bottom Knot". To będzie hit lata 2026, Fot. Instagram/izabelajanachowska

Gdzie kupić modne bluzki "Bottom Knot" w stylu Izabeli Janachowskiej

Jeśli spodobała wam się modna bluzka "Bottom Knot" Izabeli Janachowskiej, musicie przygotować się na niemały wydatek. Ten stylowy top z opadającymi ramionami, dekoltem w literę "V" i wiązaniem na wysokości talii pochodzi z autorskiego sklepu gwiazdy - Janachowska - i kosztuje 499 złotych. Mam dla was jednak dobrą wiadomość, podobne propozycje znalazłam dla was w znanych sieciówkach.

W Kappahl za 299,99 złotych znalazłam dla was stylową czarną bluzkę typu "Bottom Knot" z długimi, balonowymi rękawami i dekoltem w literę "V" podobną do tej, na jaką zdecydowała się Izabela Janachowska.

Modna bluzka "Bottom Knot" w stylu Izabeli Janachowskiej z Kappahl za 299,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Diverse. Tu za 129,99 złotych kupicie czarną, zasłaniającą biodra bluzkę "Bottom Knot" w stylu "old money" z długimi rękawami.

Modna bluzka "Bottom Knot" w stylu Izabeli Janachowskiej z Diverse za 129,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek bluzek na ramiona też coś znalazłam. W Sinsay za 29,99 złotych znajdziecie czarną bluzkę, inspirowaną "Bottom Knot" z ozdobną klamrą, idealnie wpisującą się w estetykę "quiet luxury".

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Modna bluzka typu "Bottom Knot" w stylu Izabeli Janachowskiej z Sinsay za 29,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Izabela Janachowska w modnej bluzce "Bottom Knot" na lato 2026, Fot. Instagram/izabelajanachowska