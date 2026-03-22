Ponadczasowa garderoba królowej Letycji stanowi prawdziwe źródło inspiracji dla kobiet, które uwielbiają klasyczną elegancję w myśl estetyki "quiet luxury". Co więcej, monarchini bezbłędnie łączy szykowne kreacje z trendującymi elementami, odpowiednio dostosowanymi do rangi publicznych wystąpień. I choć w jej garderobie królują imponujące balowe suknie, kolorowe marynarki czy idealnie skrojone midi sukienki, to żona króla Hiszpanii często stawia także na iście korporacyjne looki, z koszulami i spodniami garniturowymi w roli głównej. Jej niebieska koszula w odcieniu "Pale Cerulean" to synonim elegancji w stylu "old money".

Królowa Letycja w modnej koszuli w kolorze "Pale Cerulean"

Letycja Ortiz to nie tylko królowa Hiszpanii, ale i prawdziwa królowa stylu i mistrzyni eleganckiego power dressingu. Podczas oficjalnych wydarzeń hiszpańska monarchini stawia na dopracowane stylizacje inspirowane biurową klasyką w nowoczesnym wydaniu. Niedawno królowa Letycja zachwyciła bluzką typu lavallière, która wpisuje się w najgorętsze trendy 2026 roku.

Teraz o kolejnej stylizacji hiszpańskiej królowej zrobiło się głośno. Mowa o minimalistycznym, szykownym looku z szarymi garniturowymi spodniami i niebieską koszulą w odcieniu "Pale Cerulean" w roli głównej. Luźny krój koszuli w połączeniu z ozdobnymi okazałymi guzikami i minimalistyczną biżuterią to strzał w dziesiątkę.

Niebieskie koszule w odcieniu "Pale Cerulean" hitem wiosny 2026

Niebieska koszula w sezonie wiosna-lato 2026 wyraźnie wychodzi z cienia klasyków i staje się tym elementem garderoby, który ma robić cały efekt bez zbędnych dodatków. W wersji oxford shirt liczy się prosty, ponadczasowy fason i kolor bezchmurnego nieba. To wybór, po który sięgają osoby, które zwykle trzymają się minimalizmu, ale chcą dodać do stylu coś świeżego.

W 2026 królować będzie nie tylko kremowa biel "Cloud Dancer" ale i rozmaite wariacje na temat niebieskiego koloru, od królewskiego błękitu, przez chaber, turkus, rozbielone błękity, po szaro-niebieskie tonacje typu "Pigeon Blue" czy "Pale Cerulean".

Jak stylizować niebieskie koszule wiosną 2026

W codziennych stylizacjach niebieska koszula działa jak baza. Instagramowe i tiktokowe it-girls łączą ją z ulubionymi jeansami, bieliźnianymi spódnicami midi czy lejącymi spodniami typu palazzo. Można ją zapiąć pod samą szyję, kiedy liczy się wyrazisty, schludny efekt, albo rpotraktować jak zastępstwo dla tradycyjnej marynarki. Ten element garderoby łatwo dopasować do spokojnej palety barw i klasycznych krojów.

Królowa Letycja w modnej koszuli w kolorze "Pale Cerulean", Fot. José Oliva/Associated Press/East News

Gdzie kupić modne koszule w kolorze "Pale Cerulean" w stylu królowej Letycji

Modne niebieskie koszule znajdziecie w wielu luksusowych markach i znanych sieciówkach. Przejrzałam oferty wielu z nich i znalazłam dla was prawdziwe perełki. Modną koszulę w kolorze "Pale Cerulean" w stylu królowej Letycji kupicie w Diverse za 69,99, złotych.

Modna koszula w kolorze "Pale Cerulean" w stylu królowej Letycji z Diverse za 69,99, złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved znalazłam dla was śliczną, klasyczną niebieską koszulę za 99,99 złotych.

Modna koszula w kolorze "Pale Cerulean" w stylu królowej Letycji z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa oversizowa propozycja z tkaniny oxford, dekoltem w literę "V" i bez klasycznych guzików z przodu czeka na was w Zarze za 109 złotych.

Modna koszula w kolorze "Pale Cerulean" w stylu królowej Letycji z Zary za 109 złotych, Fot. materiały prasowe

