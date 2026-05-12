W sezonie wiosna-lato 2026 absolutnym hitem są bermudy, szczególnie te o nieoczywistych, nowoczesnych fasonach. Projektanci stawiają na dłuższe, szersze i bardziej eleganckie kroje, które łączą komfort z modowym wyrafinowaniem. Na taki właśnie model zdecydowała się Małgorzata Socha, pokazując, jak nosić najgorętszy trend nadchodzącego sezonu w stylowy i szykowny sposób.

Bermudy "black espresso" hitem lata 2026

Bermudy to jeden z najmocniejszych trendów sezonu wiosna-lato 2026, który zdominował zarówno wybiegi, jak i stylizacje streetwearowe. W tym roku projektanci stawiają przede wszystkim na dłuższe, luźniejsze i bardziej eleganckie fasony, często inspirowane soft tailoringiem, dzięki czemu szorty zyskują nowoczesny, dopracowany charakter. Szczególną popularnością cieszą się modele w stonowanych, neutralnych barwach, które łatwo łączyć z minimalistycznymi stylizacjami.

Na tle całej palety kolorystycznej wyróżnia się odcień "black espresso" - głęboki, ciemny brąz wpadający w czerń, który stał się jednym z ulubionych wyborów stylistek i influencerek. Bermudy w tej wersji uchodzą za wyjątkowo uniwersalne i eleganckie, dlatego chętnie noszone są zarówno na co dzień, jak i w bardziej dopracowanych, miejskich stylizacjach.

Trend ten widoczny jest już w kolekcjach na 2026 rok oraz w modzie ulicznej, gdzie stawia się na wygodę połączoną z wyrafinowanym stylem. Stawiają na niego również polskie gwiazdy, w tym Małgorzata Socha, która zestawiła je z modnymi balerinami "airy flats".

Małgorzata Socha w modnych bermudach "black espresso"

Modne bermudy dostępne w popularnych sieciówkach

Jeśli zastanawiacie się, gdzie upolować modne bermudy w przystępnych cenach, podpowiadamy - bez problemu znajdziecie je w popularnych polskich sieciówkach, takich jak H&M czy Bonprix. Modele dostępne są w wielu modnych kolorach, różnorodnych fasonach oraz szerokiej gamie rozmiarów, dzięki czemu każdy może dopasować coś idealnego do swojego stylu i sylwetki.

Bonprix proponuje modne bermudy z kontrafałdami o kroju "loose-fit" w odcieniu ciemnoniebieskiego melanżu, dostępne w cenie 99,99 zł. To sprawia, że za mniej niż sto złotych można stworzyć stylową bazę wakacyjnych stylizacji, łącząc elegancki wygląd z komfortem i swobodnym, nowoczesnym fasonem.

Bermudy Bonprix

W H&M znajdziesz bermudy w dwóch modnych kolorach - śliwkowym oraz jasnobeżowym w cenie 109,99 zł. Szeroka rozmiarówka od 32 do 50 sprawia, że każda kobieta może dopasować idealny model do swojej sylwetki i cieszyć się wygodnym, dobrze skrojonym fasonem.

Bermudy z H&M

W Reserved dostępne są bermudy z paskiem o swobodnym kroju, uszyte z przyjemnej w dotyku tkaniny z dodatkiem wiskozy. Ich regularna cena wynosi 99,99 zł, jednak obecnie można je kupić w atrakcyjnej promocji z 50% rabatem - za jedyne 49,99 zł.

Bermudy Reserved

