Przez ostatnie sezony letnie stylizacje kręciły się wokół mikromini, spódniczek typu tennis skirt czy nieśmiertelnych jeansowych shortów, w tym sezonie te ostatnie mają naprawdę poważną konkurencję, mowa o "lace shorts", które już zawróciły w głowach instagramoweych i tiktokowych it-girls oraz gwiazd, Izabela Macudzińska też pokochała ten trend. Zobaczcie tylko jej najnowszy look.

Izabela Macudzińka w modnych "lace shorts" na lato

Izabela Macudzińska od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd stacji TTV. Pewna siebie, charyzmatyczna i niezwykle atrakcyjna kreatorka mody z Poznania bowiem doskonale wie, co zrobić by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, wyglądając elegancko, a zarazem wpisując się w najgorętsze trendy. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła w sukience w stylu "embroidery" z haftem angielskim. Teraz kolejny wakacyjny look gwiazdy "Królowej przetrwania" sprawia, że trudno oderwać od niej wzrok.

Za pośrednictwem InstaStories Izabela Macudzińska zaprezentowała swoją propozycję na letnią stylizację, idealną na każą okazję. Koronkowy, biały crop top z falbanami zestawiła z długim pareo z tego samego materiału, my jednak patrzymy na jej spodnie. Białe koronkowe shorty, tzw. "lace shorts" to jeden z najmocniejszych trendów na lato 2026.

Koronkowe krótkie spodenki "lace shorts" latem zaleją ulice

Są takie fasony i elementy garderoby, które "robią cały look". Możemy do nich zaliczyć m.in. toczki, spodnie capri, czy koszule w stylu "Toile de Jouy", na jaką niedawno zdecydowała się Małgorzata Rozenek-Majdan. Bez wątpienia "lace shorts" też do nich należą. Choć dla wielu wciąż kojarzą się z estetyką buduarową, to koronkowe krótkie spodenki z impetem podbijają światowe stolice mody.

Są miękkie, przyjemne w noszeniu, lekkie i przewiewne, czyli takie, jakie powinny być ubrania na największe upały, co więcej, zajmują naprawdę niewiele miejsca w walizce, przez co są doskonałym wyborem na wakacyjne wojaże.

Izabela Macudzińka w modnych "lace shorts" na lato, Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modne "lace shorts" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobały wam się koronkowe spodenki Izabeli Macudzińskiej, mam dla was dobrą wiadomość, białe "lace shorts" gwiazdy "Królowej przetrwania" pochodzą z jej autorskiej marki modowej Just Unique i kosztują 350 złotych. Co więcej, w kolekcji dostępny jest także top oraz pareo, z jakim wystylizowała spodenki gwiazda hitu TVN. Koronkowy crop top z falbankami to wydatek 340 złotych, zaś pareo kosztuje 560 złotych.

Podobne modele spodenek znalazłam też dla was w popularnych sieciówkach. W Mohito za 79,99 złotych znalazłam dla was modne białe koronkowe shorty z motywem kwiatowym.

Modne "lace shorts" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Mohito za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 69,99 złotych czekają na was ażurowe, koronkowe spodenki w kremowej, beżowej tonacji.

Modne "lace shorts" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawą propozycje znajdziecie w H&M. Tu za 149,99 złotych kupicie klasyczne białe "lace shorts".

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Modne "lace shorts" w stylu Izabeli Macudzińskiej z H&M za 149,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Izabela Macudzińka w modnych "lace shorts" na lato 2026, Fot. Instagram/justuniquebyisabel