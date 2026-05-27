Już w "Królowych życia" Izabela Macudzińska udowodniła, że nie tylko podąża za największymi modowymi trendami, ale sama je kreuje. Atrakcyjna, charyzmatyczna i pewna siebie celebrytka nie boi się bowiem nieoczywistych połączeń kolorów i wzorów, do tego z wysmakowaniem żongluje fasonami, a wszystko wygląda nie tylko elegancko, ale też niezwykle kobieco. Zobaczcie jej najnowszą stylizację. Gwiazda "Królowej przetrwania" postawiła na biały total look, a my patrzymy tylko na jej spódnico-spodnie. Ten model "flared skirt-pants" będzie hitem lata 2026.

Izabela Macudzińka w modnych spódnico-spodniach "flared skirt-pants" na lato

Izabela Macudzińska od lat uznawana jest za jedną z najbardziej stylowych gwiazd TTV. I choć w "Królowej przetrwania" - którą ostatecznie wygrała Dominika Rybak - celebrytka zazwyczaj prezentowała się w sportowych kompletach, to na co dzień projektantka z Poznania wybiera zupełnie inne looki. W garderobie Izabeli Macudzińskiej królują nie tylko świetnie skrojone marynarki, mini spódniczki czy eleganckie kreacje, jak modna bluzka typu "Oblique", w jakiej Izabela Macudzińska zachwyciła niedawno swoich fanów, ale też bardziej casualowe propozycje, które uwielbiają it-girls generacji GenZ. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację.

Z okazji Dnia Matki Izabela Macudzińska pochwaliła się w sieci wspólnymi chwilami spędzonymi z ukochaną córką, Elizą, a my patrzymy tylko na look celebrytki. Gwiazda TTV postawiła na biały crop top, który zestawiła z kowbojskim kapeluszem, białą narzutką oraz mikro spódnico-spodenkami.

Elegancko dziewczyny - zachwycają się internauci.

"Flared skirt-pants" latem zaleją ulice. It-girls kochają te spódnico-spodnie

Choć mini spódniczki od lat królują w letnich kolekcjach znanych projektantów oraz sieciówek, to nie każda z nas chętnie sięga po ten model. Powód? Z tym fasonem naprawdę łatwo o wpadkę. Nic więc dziwnego, że coraz więcej marek wprowadza do swoich kolekcji spódnico-spodnie, które są genialnym pomostem pomiędzy komfortem i bezpieczeństwem noszenia, a elegancją.

Latem 2026 spódnico-spodnie zaleją ulice. Co więcej, modne będą nie tylko proste formy, ale też bardziej rozkloszowane fasony, typu "flared skirt-pants", jak te, na jakie ostatnio zdecydowała się m.in. Izabela Macudzińska.

Gdzie kupić modne "fared skirt-pants" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobały wam się modne "fared skirt-pants" Izabeli Macudzińskiej, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w znanych sieciówkach. Białe rozkloszowane spódnico-spodnie kupicie m.in. w Reserved za 109,99 złotych.

Modne "fared skirt-pants" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa i nieco bardziej elegancka propozycja czeka na was w Mohito. Tu białe "fared skirt-pants" ze stylowym przeszyciem i pięknie układającym się dołem kupicie za 119,99 złotych.

Modne "fared skirt-pants" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Mohito za 119,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Modne białe spódnico-spodnie typu "fared skirt-pants" w stylu Izabeli Macudzińskiej z gumką w talii i ozdobnymi falbankami kupicie w Stradivariusie za 99,90 złotych.

