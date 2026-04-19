Odkąd Izabela Macudzińska zadebiutowała w stacji TTV w 4. sezonie "Królowej życia", jej medialna kariera nabrała tempa. Gwiazda stacji wzięła udział w takich hitach jak "Diabelnie boskie", "99. Gra o wszystko" czy "Damy i Wieśniaczki". Obecnie możemy śledzić jej zmagania w surwiwalowej produkcji TVN, gdzie na Sri Lance wraz z innymi celebrytkami walczy o tytuł "Królowej przetrwania". Nawet w lankijskiej dżungli Izabela Macudzińska nie stroni od wyszukanych stylizacji. Zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych gwiazda TTV stawia na oryginalność. Zobaczcie jej najnowszy look. Te spodnie typu "Lance" będą hitem lata 2026. Wiemy, gdzie kupić podobne.

Izabela Macudzińska w modnych spodniach typu "Lance"

Izabela Macudzińska od lat określana jest mianem "kolorowego ptaka". Piękna, pewna siebie i przebojowa projektantka z Poznania już w "Królowej życia" dała się poznać jako kobieta, która nie boi się odważnych modowych rozwiązań, nieoczywistych połączeń kolorów i ekstrawaganckich dodatków. Także w posiadłości Izabeli Macudzińskiej nie ma miejsca na słowo "nuda". Tu króluje złoto, blichtr, a jej okazała garderoba jest szeroko komentowana przez fanki celebrytki.

Internauci są zachwyceni nie tylko wnętrzami imponującej willi Izabeli Macudzińskiej, ale też zawartością jej garderoby. W szafie celebrytki nie brakuje luksusowych torebek, ogromu butów i dodatków, a także jej autorskich projektów. Ostatnio gwiazda "Królowej przetrwania" zachwyciła fanów obłędnym białym total lookiem z modnymi koronkowymi spodniami, tzw. typu "Lance".

Koronkowe spodnie typu "Lance" zaleją ulice latem

To, co dotąd kojarzyło się głównie z modo buduarową albo romantycznymi detalami, w sezonie wiosna–lato 2022 zostało podkręcone do rangi mocnego modowego trendu. Koronka pojawiała się na wybiegach w różnych interpretacjach, od delikatnych akcentów, np. w postaci rąbków spódnic i sukienek, po koronkowe maxi spódnice, a coraz częściej także i spodnie. Koronka nie wraca więc w jednej, nostalgicznej wersji, lecz w wielu odsłonach i każda z nich ma być zauważalna.

Koronkowe spodnie to nie jest kolejny "bezpieczny" element garderoby, który znika w tłumie. Tu chodzi o efekt: lekkość, fakturę i wyraźny sygnał, że lato 2026 nie zamierza trzymać się klasycznych schematów. Także kolor nie jest przypadkowy. Te w jasnych tonacjach, jak biel czt ecru podbijają wrażenie świeżości i sprawiają, że nawet odważny materiał wygląda elegancko, a nie kostiumowo.

Jak stylizować modne spodnie typu "Lance"

Jeśli koronkowe spodnie mają wyglądać świeżo, kluczowe jest to, co dzieje się obok nich. Najprostsza i najskuteczniejsza droga to zderzenie ich z minimalizmem. Tu świetnie sprawdzi się gładka koszula, prosta bluzka, czyste linie i spokojna paleta. Biel, krem i beż nie konkurują z fakturą koronki, tylko ją porządkują i sprawiają, że całość wygląda elegancko. Właśnie na takie rozwiązanie zdecydowała się Izabela Macudzińska.

Gdzie kupić modne białe koronkowe spodnie typu "Lance" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Modne ażurowe spodnie z koronką, tzw. "Lance" znalazłam dla was w ofercie znanych i lubianych sieciówek. W Reserved za 199.99 złotych czekają na was piękne białe spodnie z motywem kwiecistej koronki i ozdobną falbaną na końcu nogawki.

Modne białe koronkowe spodnie typu "Lance" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 199,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M znalazłam dla was równie ciekawą ażurową propozycję. Białe koronkowe spodnie z efektem spódniczki kupicie za 99,99 złotych.

Modne białe koronkowe spodnie typu "Lance" w stylu Izabeli Macudzińskiej z H&M za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Najtańsza propozycja czeka na was w House. Tu za 49,99 złotych znalazłam dla was białe koronkowe spodnie o fasonie flare, które idealnie wpisują się w najgorętsze trendy nadchodzących sezonów.

