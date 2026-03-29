Marta Nawrocka znów skradła show i zachwyciła swoją stylizacją? Od kiedy żona Karola Nawrockiego została pierwszą damą wszyscy bacznie się jej przyglądają. Pod lupą są m.in. stylizacje Nawrockiej, która zazwyczaj olśniewa w eleganckich kreacjach. Dziś pokazała się w różowym total looku.

Marta Nawrocka wróciła z USA

Zaledwie kilka dni temu wszystkie media komentowały wizytę pierwszej damy w Białym Domu w Waszyngtonie - Marta Nawrocka przemówiła u boku Melanii Trump. Wszyscy zwracali wówczas uwagę nie tylko na stylizacje, w jakich pokazuje się w Stanach Zjednoczonych, ale również na to, w jakim języku przemawiała. Marta Nawrocka w Waszyngtonie przemówiła po angielsku, a ekspert od razu ją podsumował.

Żona Karola Nawrockiego, prezydenta RP, wróciła już do Polski, a w Niedzielę Palmową wzięła udział w oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

Marta Nawrocka zachwyciła w różu?

Marta Nawrocka już od ponad pół roku spełnia się w roli pierwszej damy. Żona prezydenta już od pierwszych chwil zachwyciła wielu Polaków. Nawrocka często pokazuje się publicznie i nie boi się zabierac głosu. Kiedy cała Polska żyła sytuacją zwierząt w schroniskach pierwsza dama spotkała sie z Dodą. Marta Nawrocka zabrała głos po spotkaniu z Dodą i apelowała ws. dramatu czworonożnych przyjaciół.

Teraz z kolei możemy zobaczyć, jak Marta Nawrocka uczciła Niedzielę Palmową i jak zaprezentowała się na kolejnym oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama wzięła udział w mszy i obejrzała palmy wielkanocne przywiezione przez twórców ludowych.

Marta Nawrocka wybrała na spotkanie elegancki gartnitur w delikatnym kolorze pudrowego różu. Pierwsza dama zadała szyku w taliowanej marynarce i modnych szerokich spodniach. Look uzupełniła różowa koszula i szpilki w tym samym kolorze.

Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz także:

Marta Nawrocka cała na różowo fot. Dawid Wolski/East News

