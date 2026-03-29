Marta Nawrocka cała na różowo. Tak świętowała Niedzielę Palmową
Marta Nawrocka w Niedzielę Palmową wzięła udział w mszy w kaplicy Pałacu Prezydenckiego i spotkała się z przedstawicielami Kurpiowskiego Bractwa Bartnego, którzy przywieźli tradycyjne kurpiowskie palmy. Pierwsza dama zaprezentowała się w eleganckim, różowym zestawie. Tylko spójrzcie na te kadry.
Marta Nawrocka wróciła z USA
Zaledwie kilka dni temu wszystkie media komentowały wizytę pierwszej damy w Białym Domu w Waszyngtonie - Marta Nawrocka przemówiła u boku Melanii Trump. Wszyscy zwracali wówczas uwagę nie tylko na stylizacje, w jakich pokazuje się w Stanach Zjednoczonych, ale również na to, w jakim języku przemawiała. Marta Nawrocka w Waszyngtonie przemówiła po angielsku, a ekspert od razu ją podsumował.
Żona Karola Nawrockiego, prezydenta RP, wróciła już do Polski, a w Niedzielę Palmową wzięła udział w oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.
Marta Nawrocka zachwyciła w różu?
Marta Nawrocka już od ponad pół roku spełnia się w roli pierwszej damy. Żona prezydenta już od pierwszych chwil zachwyciła wielu Polaków. Nawrocka często pokazuje się publicznie i nie boi się zabierac głosu. Kiedy cała Polska żyła sytuacją zwierząt w schroniskach pierwsza dama spotkała sie z Dodą. Marta Nawrocka zabrała głos po spotkaniu z Dodą i apelowała ws. dramatu czworonożnych przyjaciół.
Teraz z kolei możemy zobaczyć, jak Marta Nawrocka uczciła Niedzielę Palmową i jak zaprezentowała się na kolejnym oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama wzięła udział w mszy i obejrzała palmy wielkanocne przywiezione przez twórców ludowych.
Marta Nawrocka wybrała na spotkanie elegancki gartnitur w delikatnym kolorze pudrowego różu. Pierwsza dama zadała szyku w taliowanej marynarce i modnych szerokich spodniach. Look uzupełniła różowa koszula i szpilki w tym samym kolorze.
