Modowe trendy sprzed dekad cyklicznie powracają, zalewając wybiegi, ulice światowych stolic mody i media społecznościowe. W 2026 roku nie tylko patrzymy z nostalgią na rok 2016, ale też na lata 90., to właśnie wtedy nosiliśmy m.in jeansy z ekstremalnie szerokimi nogawkami. Wiosną jeansy "ultra wide leg" powracają niczym bumerang i pojawiają się nie tylko w lookach nastoletnich instagramowych i tiktokowych it-girls, ale też największych gwiazd. Najnowsza stylizacja Małgorzaty Sochy udowadnia, że odpowiednio wystylizowane idealnie wpisują się w estetykę "quiet luxury".

Małgorzata Socha już lansuje modne jeansy "ultra wide leg"

Styl Małgorzaty Sochy od lat inspiruje fanki aktorki, które w napięciu śledzą kolejne, niezwykle udane looki swojej idolki. Gwiazda "Przyjaciółek" z niezwykłym wysmakowaniem bowiem łączy klasyczną elegancję w duchu "old money" z najgorętszymi trendami, tworząc ponadczasowe stylizacje z nowoczesnym sznytem. Niedawno podczas jednej z branżowych imprez Małgorzata Socha zachwyciła lookiem "dopamine dressing" . Co więcej, także na co dzień aktorka stawia na najgorętsze trendy wprost z wybiegów.

Podczas wiosennego spaceru ulicami Warszawy, paparazzi uchwycili Małgorzatę Sochę w obłędnym młodzieżowym looku z modnymi jeansami tylu "ultra wide leg" w jasnym odcieniu denimu w roli głównej. Do tego czarna marynarkowa skórzana kurtka i stylowe czarne baleriny od Chanel z charakterystycznym przeszyciem na noskach za 4 tysiące złotych.

Małgorzata Socha z torebką za 25 tysięcy mknie ulicami Warszawy

Uwagę zwracają także kosztowne dodatki, na które tego dnia zdecydowała się Małgorzata Socha. Aktorka postawiła bowiem na modną i luksusową torebkę marki The Row, za którą trzeba zapłacić 25 tysięcy złotych. Do tego przeciwsłoneczne okulary od Saint Laurent warte niemal 1,5 tysiąca złotych oraz uroczy brązowy breloczek w kształcie pieska. Ten dziewczęcy dodatek marki Sticky Zoo za 269 złotych artystka to przekładała z dłoni do dłoni, to znów zarzucała sobie na plecy.

Jak stylizować modne jeansy "ultra wide leg" w stylu Małgorzaty Sochy

W ostatnim czasie coraz więcej polskich gwiazd decyduje się na spodnie z ekstremalnie szeroką nogawką. Ostatnio na jeansy "ultra wide leg" zdecydowała się Monika Olejnik. Podobnie jak Małgorzata Socha, dziennikarka TVN także wystylizowała je z krótką skórzaną kurtką. Przy tak mocnym dole stylizacji najbezpieczniej bowiem działa zasada równowagi: góra zostaje możliwie prosta i najlepiej krótka, sięgająca talii lub kończąca się tuż nad biodrami.

Małgorzata Socha w modnych jeansach "ultra wide leg" i torebka za 25 tysięcy złotych

Gdzie kupić modne jeansy "ultra wide leg" w stylu Małgorzaty Sochy

Jeśli spodobały wam się modne spodnie Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w znanych i lubianych sieciówekach. W Pull&Bear za 79,90 złotych kupicie jeansy z ekstremalnie szeroką nogawką w jasnym odcieniu denimu z efektem spranego jeansu.

Modne jeansy "ultra wide leg" w stylu Małgorzaty Sochy z Pull&Bear za 79,90 złotych

Z kolei w H&M za 199,99 złotych czeka na was równie ciekawa propozycja jeansów "ultra wide leg" z efektem ombre.

Modne jeansy "ultra wide leg" w stylu Małgorzaty Sochy z H&M za 199,99 złotych

Prawdziwą modową perełkę znalazłam także w Reserved. Tu za 149,99 złotych kupicie modne jeansy "ultra wide leg" ze stylowymi przeszyciami przy nogawkach i zaszewkami na wysokości brzucha.

Modne jeansy "ultra wide leg" w stylu Małgorzaty Sochy z Reserved za 149,99 złotych

Małgorzata Socha już lansuje modne jeansy "ultra wide leg"

Małgorzata Socha w modnych jeancach "ultra wide leg"

Małgorzata Socha z torebką za 25 tysięcy i dziewczęcym breloczkiem. Paparazzi

Małgorzata Socha w modnych jeansach "ultra wide leg" i torebką za 25 tysięcy złotych. Paparazzi