Niemal każda stylizacja Maliki w "Love is Blind: Polska" była szeroko komentowana przez fanów formatu. Kazachska piękność bowiem doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie łącząc klasyczne elementy estetyki "old money" z najgorętszymi trendami. Teraz gwiazda miłosnego hitu Netflixa pochwaliła się w sieci iście wakacyjnym lookiem, a my patrzymy tylko na jej spódnicę. Fason "Frills" w mikro wydaniu będzie hitem tegorocznego lata.

Malika z "Love is Blind: Polska" w modnej spódnicy typu "Frills" na lato

Udział w "Love is Blind: Polska" miał dla Maliki niewątpliwie słodko-gorzki smak. Jak już wiemy, jej relacja z programowym narzeczonym zakończyła się szybciej, niż wszyscy się spodziewali, a udział w rozpadzie ich związku miała inna uczestniczka społecznego eksperymentu Netflixa, Kinga. Po tym, jak na jaw wyszła zdrada Krzysztofa z "Love is Blind: Polska", a w odcinku specjalnym - Reunion - byli partnerzy skonfrontowali się z Kingą, widzowie ujrzeli zupełnie inny obraz, poznając narrację trzech stron. Okazało się, że to Kinga zabiegała o kontakt z Krzyśkiem, gdy ten był jeszcze w związku z Maliką. Dziewczyna miała bowiem wypisywać do znajomych chłopaka, wypytując o miejsce jego przebywania, by doprowadzić do "przypadkowego" spotkania. Po wszystkim Malika i Krzysztof starali się ratować swój związek, jednak jak sami przyznali, szybko zrozumieli, że połączyła ich przyjaźń, nie zaś chemia, która jest niezbędna do budowania romantycznej relacji.

I choć w programie Malice nie udało się odnaleźć miłości, to zyskała wielu nowych przyjaciół, ogromną rozpoznawalność oraz większą pewność siebie, która sprawiła, że dziewczyna zaczęła prężnie realizować się w roli influencerki. To właśnie w mediach społecznościowych Malika z "Love is Blind: Polska" opowiedziała o rodzinnym dramacie, a także na bieżąco dzieli się z fanami swoją codziennością, motywacyjnymi cytatami, czy urodowymi i modowymi inspiracjami.

Teraz była programowa narzeczona Krzyśka opublikowała na Instagramiw swoją propozycję "festiwalowego looku", a my patrzymy tylko na jej spódnicę typu "Frills" wpisującą się w najgorętsze trendy na lato 2026.

Spódnice typu "Frills" latem zaleją ulice

Choć wakacje jeszcze się nie zaczęły, to coraz więcej gwiazd dzieli się w sieci letnimi lookami, idealnymi nie tylko na wesela czy romantyczne randki, ale też te w iście festiwalowych klimatach. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła sukienką w stylu "embroidery" z angielskim haftem i falbaniastym dołem. Okazuje się, że to właśnie dziewczęce falbany, tzw. "Frills" będą królować tego lata. Te pojawiają się bowiem nie tylko w formie mini sukienek, utrzymanych w estetyce "quiet luxury holidays", ale także w wielu modelach spódnic.

Spódniczka typu "Frills", na jaką postawiła Malika z "Love is Blind: Polska", w najmodniejszym kolorze 2026 roku - "Cloud Dancer" - charakteryzuje się nie tylko podwójną falbaną, ale też ozdobnym fragmentem materiału, nonszalancko opadającym na udo. Model pochodzi z kolekcji Zary, jednak obecnie jest wyprzedany w sklepie online. Zanim zaczniecie polować na niego w stacjonarnych oddziałach sieciówki, zobaczcie inne modne spódniczki typu "Frills", jakie znalazłam dla was w popularnych sklepach.

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Gdzie kupić modne spódnice typu "Frills" na lato?

Choć spódnica Maliki z "Love is Blind: Polska" jest już niedostępna w sklepie online Zary, to podobny model kupimy w sieciówce za 129 złotych. Kremowa sukienka z falbanami, ozdobiona haftowaną lamówką, kosztuje 129 złotych.

Modna spódnica typu "Frills" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" z Zary za 129 złotych, Fot. materiały prasowe

Jeśli szukacie modelu bardziej zbliżonego do tego, na jaki zdecydowała się uczestniczka miłosnego hitu Netflixa, brązową spódniczkę typu "Frills" z falbanami i fragmentem materiału opadającym na udo, kupicie w Reserved za 109,99 złotych.

Modna spódnica typu "Frills" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" z Reserved za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Podobny model czeka na was w Sinsay. Tu za 49,99 złotych kupicie modną spódniczkę typu "Frills" z błyszczącym wykończeniem.

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Modna spódnica typu "Frills" w stylu Maliki z "Love is Blind: Polska" z Sinsay za 49,99 złotych, Fot. materiały prasowe