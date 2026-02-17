Wraca "Kocham Cię, Polsko!". Premiera powracającego po latach programu została zapowiedziana na 7 marca. Tym razem główną prowadzącą będzie Marzena Rogalska, a kapitanami drużyn zostaną Michał Koterski i Filip Gurłacz. To powrót Rogalskiej do formatu, w którym kiedyś pełniła rolę kapitan drużyny. Teraz jednak to jej przypadła rola gospodyni show. W produkcji zabraknie Tomasza Kammela, który w przeszłości również brał udział w "Kocham Cię, Polsko!". Jak jego nieobecność komentuje Marzena Rogalska? Padł szczery i zaskakujący komentarz.

Marzena Rogalska o Tomaszu Kammelu: "Nie brakuje mi go tutaj"

Na początku stycznia br. okazało się, że kultowy program "Kocham Cię, Polsko!" wraca do TVP2. Wielu widzów zastanawiało się, czy w nowej odsłonie programu pojawi się Tomasz Kammel, który przez lata współtworzył z Marzeną Rogalską różne telewizyjne formaty, w tym "Pytanie na śniadanie" oraz wcześniejsze edycje "Kocham Cię, Polsko!". Rogalska nie unikała tematu. W wywiadzie dla "Faktu" dziennikarka została zapytana wprost o Kammela i możliwość ponownej współpracy:

Myślę sobie, że to jest takie, gdyby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. Nie brakuje mi go tutaj, bo mam Miśka i Filipa. Jakoś tak widzę, że chodzą wam po głowie takie pytania. To była pewna historia, ona się zakończyła i patrzymy do przodu.

Tak naprawdę wyglądają relacje Rogalskiej i Kammela

Po odejściu Marzeny Rogalskiej z TVP w 2021 roku temat jej relacji z Tomaszem Kammelem regularnie powraca w mediach. Już kilka lat temu dziennikarka zaskoczyła komentarzem ws. kolegi, z którym tworzyła zgrany duet w programach TVP. Wszyscy z pewnością myśleli, że łączy ich dobra, przyjacielska relacja jednak Rogalska powiedziała wprost:

Rzeczywiście byliśmy zgranym duetem, ale w pracy mówiła dla Onetu.

Gwiazda wyznała wówczas, że prywatnie nie utrzymywała kontaktu z Kammelem.

Nie spotykaliśmy się prywatnie – Tomek nie był u mnie w domu, nie zna mojego partnera, moich przyjaciół, nie uczestniczył w prywatnych imprezach, na przykład urodzinowych. Trudno mówić o przyjaźni w oparciu o zdjęcia z mediów społecznościowych pokazujących nas w pracy, chociaż uśmiechniętych i na kanapie z filiżanką kawy w przytulnych okolicznościach przyrody dodała.

