Tak mieszka Marzena Rogalska. Urządziła w łazience luksusowe SPA

Mieszkanie Marzeny Rogalskiej wywołuje spore zainteresowanie w mediach społecznościowych, zwłaszcza że dziennikarka chętnie pokazuje kadry z prywatnych wnętrz. Jasny salon, wyrazista kuchnia i minimalistyczna sypialnia budują spójny klimat, ale największe emocje wywołuje łazienka w pastelach z owalną wanną i podświetlanym lustrem.

Tak mieszka Marzena Rogalska. Jasny salon jak z katalogu

W salonie Marzeny Rogalskiej dominuje jasna baza, przełamana pastelową zielenią na ścianach. To tło robi miejsce dla dodatków, które budują charakter wnętrza: szara kanapa i różowy fotel wprowadzają wyraźny kontrast, a całość ocieplają rośliny i książki widoczne na zdjęciach. Efekt jest przytulny, a jednocześnie uporządkowany, bez wrażenia przypadkowej zbieraniny.

Taki miks barw i faktur działa, bo trzyma się jednego klucza. To nadaje salonowi lekkości. Pastel na ścianie, neutralna sofa, mocniejszy akcent w fotelu, do tego zieleń roślin. To zestaw, który wygląda świeżo, a jednocześnie nie męczy.

W kuchni Marzeny Rogalskiej dominuje drewno i domowe ciepło

W kadrach z kuchni Marzeny Rogalskiej uwagę kradną granatowe szafki zestawione z drewnianym blatem. To połączenie jest wyraziste, ale nadal domowe, bez chłodnego, showroomowego efektu. Obok pojawia się duży drewniany stół w jadalni - centralny punkt, wokół którego naturalnie toczy się codzienność, a także życie towarzyskie.

Mocnym elementem jest też przeszklona szafka z ułożoną ceramiką i szkłem. Wśród dodatków widać marokańską ceramikę, która dodaje całości charakteru i odrobiny podróżniczej energii. Ten fragment mieszkania pokazuje, że styl nie musi opierać się na drogich zmianach. Czasem wystarczy jeden kolor frontów, drewno i kilka rzeczy z historią, by przestrzeń zaczęła wyglądać jak przemyślana.

Tak mieszka Marzena Rogalska. Łazienka rodem ze SPA

Najwięcej emocji budzi łazienka Marzeny Rogalskiej. To właśnie ona na zdjęciach wygląda najbardziej katalogowo, ale bez efektu sterylności. Na ścianach pojawia się delikatny, pudrowy róż, a w centrum jest wanna o owalnym kształcie - element, który natychmiast ustawia ton aranżacji.

Do tego dochodzi okrągłe, podświetlane lustro, które mocno podbija wrażenie miękkiego światła. W okolicach wanny uwagę zwracają płytki układające się w oryginalny wzór, dzięki czemu łazienka nie jest tylko pastelowa, ale też wizualnie zrobiona detalem. A kiedy w kadrze pojawiają się dwa koty, całość nabiera jeszcze bardziej domowego charakteru.

Ostatnio inna łazienka wywołała zachwyty fanów.

Tak mieszka Marzena Rogalska. Minimalistyczna sypialnia

Sypialnia Marzeny Rogalskiej wypada najbardziej minimalistycznie. Dominują w niej odcienie szarości i drewno. Mocnym punktem jest duża drewniana szafa zajmująca całą ścianę. Obok pojawia się drewniana szafka nocna z klasycznym srebrnym budzikiem oraz nowoczesne białe lampki nocne 0 połączenie, które dodaje wnętrzu równowagi między klasyką a współczesnością.

To nie jest przestrzeń tylko do spania. Na zdjęciach widać, że bywa także miejscem ćwiczeń i pracy, czyli dokładnie tak, jak wygląda życie wielu osób w realnym mieszkaniu. .

Marzena Rogalska zaczynała w RMF FM, pracowała też m.in. w Radiu Kolor, Antyradiu i Radiu Złote Przeboje. W 1995 roku rozpoczęła współpracę z krakowskim oddziałem TVP, a w latach 2004-2008 prowadziła talk-show „Miasto kobiet” w TVN Style.

