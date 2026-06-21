Mandaryna oficjalnie dołącza do ekipy "Tańca z Gwiazdami". Polsat potwierdził, że Marta Wiśniewska pojawi się jesienią w nowej odsłonie tanecznego hitu, a sama artystka dołożyła do tego jasny komunikat w porannym paśmie "Halo tu Polsat". Emocje są podwójne: z jednej strony ekscytacja powrotem na głośny parkiet, z drugiej świadomość, że taniec towarzyski to zupełnie inna liga niż to, z czym Mandaryna bywa najmocniej kojarzona.

Polsat stawia sprawę jasno: Mandaryna oficjalnie w "Tańcu z Gwiazdami"

Wokół jej nazwiska od dawna krążyły różne scenariusze. Przy jej tanecznej historii i doświadczeniu choreograficznym łatwo było wyobrazić ją sobie w kilku rolach jednocześnie: jako tancerkę, jurorkę albo specjalną gwiazdę odcinka. Teraz nie ma już miejsca na domysły, stacja Polsat ogłosiła, że Mandaryna wystąpi jako uczestniczka najnowszej odsłony show.

Do naszej roztańczonej ekipy dołącza Marta ''Mandaryna'' Wiśniewska. Popularna wokalistka, której przeboje śpiewa cała Polska. ''Ev’ry Night'', czy ''Here I Go Again'' - któż nie zna tych hitów? Marta, witamy w rodzinie TZG i widzimy się jesienią na parkiecie! - poinformowała produkcja ''Tańca z Gwiazdami'' na Instagramie.

To ważny sygnał także dla widzów, którzy lubią w „Tańcu z gwiazdami” czystą rywalizację i kibicowanie kolejnym metamorfozom. Jesienna edycja ma być w Polsacie dziewiętnastą, a w całej historii formatu trzydziestą drugą. Stacja już wcześniej potwierdziła, że bez zmian pozostają prowadzący: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Niedawno ogłoszono również, że w "Tańcu z Gwiazdami" pojawi się Helena Englert, która już niebawem zawalczy o Kryształową Kulę.

W studiu "Halo tu Polsat" emocje poszły w górę. Mandaryna o "Tańcu z Gwiazdami"

Mandaryna nie ukrywała, że propozycja sprawiła jej dużą radość. Jednocześnie szybko przyszło otrzeźwienie: taniec towarzyski bywa bezlitosny, bo wymaga nie tylko muzykalności i kondycji, ale też wejścia w technikę oraz partnerowanie w stylu, który rządzi się twardymi zasadami. W niedzielnej rozmowie w "Halo tu Polsat", 21 czerwca, padł też wątek, który powraca zawsze, gdy w show pojawia się ktoś z mocnym zapleczem tanecznym: czy doświadczenie pomaga, czy raczej podkręca oczekiwania i prowokuje dyskusje o "przewadze"? Zwrócono uwagę, że taniec, którym Mandaryna żyje na co dzień, i taniec towarzyski to dwa różne światy. Ona sama podkreślała tę różnicę, dając do zrozumienia, że wejście w nowe style będzie dla niej prawdziwym testem.

Jestem wielką fanką ''Tańca z gwiazdami''. Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji. - mówiła Mandaryna w ''Halo tu Polsat''.

Jesienny parkiet zapowiada się różnorodnie, a Mandaryna już mówi o stylach

Skład edycji nabiera tempa. Wśród wcześniej ogłoszonych nazwisk pojawia się Helena Englert, a w medialnych zapowiedziach przewijają się też Izabela Kuna oraz Andrzej Rosiewicz. To mieszanka temperamentów i pokoleń, która zwykle daje programowi najlepsze paliwo: różne historie, różne motywacje i inne podejście do treningów. W przypadku Mandaryny ciekawość budzi nie tylko jej rozpoznawalność i sceniczna energia, ale też to, w jakim kierunku pójdzie jej taneczna narracja.

Przecież to jest bardzo NIESPRAWIEDLIWE ona tancerką jest i ma chyba nawet swoją szkołę taneczną...

Zapomnieliście dodać, że też TANCERKA. Taki drobny szczegół. - czytamy w komentarzach.

Nie brakuje też ciepłych słów i gratulacji.

Królowa!!!! Będziemy trzymać kciuki, super, że się zdecydowałaś i mam nadzieję, że z tańcem z gwiazdami pojawi się też Twoja nowa płyta.

Ale super! będzie dla kogo oglądać! - zachwycają się internauci.

Artystka sygnalizowała, że chce spróbować w programie różnych stylów: obok tego, z czym jest kojarzona, wymieniała m.in. rumbę i tango. To zapowiedź sezonu, w którym nie chodzi wyłącznie o "ładne kroki", ale o to, czy widzowie zobaczą niej nowe oblicze. Jedno jest pewne: Mandaryna w "Tańcu z gwiazdami" to ruch, który już teraz rozgrzewa rozmowy o uczciwej rywalizacji, oczekiwaniach wobec faworytów i o tym, czy ktoś z taką historią potrafi jeszcze zaskoczyć.

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Mandaryna oficjalnie w "Tańcu z Gwiazdami", Fot. Gałązka/AKPA