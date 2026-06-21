Damian z "Love is Blind" od pierwszych odcinków programu zdobył sobie sympatię wielu telewidzów swoim niepowtarzalnym humorem, który z powodzeniem wykorzystuje również jako komik. Ostatecznie udało mu się zdobyć serce Marty, a para na oczach widzów nie tylko przeszła przez etap zaręczyn, ale i ślubu. Po wielu tygodniach uczestnik show postanowił krótko podsumować jego relację z żoną, która, jak już dowiedzieli się internauci, mierzyła się w ostatnim czasie z kryzysem.

Damian i Marta z "Love is Blind" nadal są razem? Uczestnik zabrał głos

Damian z "Love is Blind", podobnie jak większość uczestników show, korzysta z okazji zdobycia popularności dzięki udziałowi w programie i chętnie utrzymuje kontakt ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Tym razem zdecydował się nie tylko na wrzucenie kolejnego zdjęcia lub nagrania, a zorganizowanie połączenia na żywo z internautami. Uczestnik programu chętnie łączył się z fanami w trakcie transmisji live, a jednocześnie odpowiadał na część pytań zadawanych mu na czacie. W pewnym momencie, z podniesionym tonem, postanowił zareagować na obficie zadawane pytania o relację z Martą.

Jak można było się spodziewać, duża część internautów przybyła na transmisję live z Damianem w celu zdobycia informacji o związku Damiana z Martą. Już w pierwszych minutach połączenia na czacie pojawiło się wiele pytań o status ich relacji. Choć Damian zdawkowo odpowiedział na jedno z nich, fani pary nie ustępowali w zadawaniu podobnych, aż w końcu uczestnik show z dającą się odczuć irytacją krótko podsumował:

Tak, jestem z Martą, będę to powtarzać co 30 sekund.

W kolejnych minutach na czacie można było też zauważyć pytania o to, że Damian i Marta nie mieszkają ze sobą po programie. Przez kilkanaście kolejnych minut uczestnik "Love is Blind" nie postanowił odpowiedzieć na ciekawość internautów. Warto zaznaczyć, że część kulis ich relacji Marta zdradziła w niedawnym nagraniu.

Marta z "Love is Blind" o kryzysie relacji z Damianem

Po tygodniach milczenia Marta z "Love is Blind" zabrała głos ws. małżeństwa z Damianem. W kolejnych zdaniach wyjaśniła, że obawy fanów były słuszne. Jasne stało się, że Marta z Damianem przechodzą kryzys, choć nie ustają się w staraniu o przetrwanie relacji zawartej w programie.

Jesteśmy obecnie w terapii par już od jakiegoś czasu i próbujemy dojść do wniosku, co będzie dla nas dobre mówiła jeszcze 8 czerwca Marta z 'Love is Blind'.

Trzymacie kciuki za Martę i Damiana?

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