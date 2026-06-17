W mediach od lat pojawiają się informacje na temat życia uczuciowego Michała Wiśniewskiego. Żonami wokalisty były: Magda Femme, Marta Wiśniewska, Anna Świątczak, Dominika Tajner oraz Pola Wiśniewska. Jakiś czas temu muzyk potwierdził krążące w sieci plotki na temat kryzysu w związku. Przekazał, że rozstał się z żoną Polą. Byli partnerzy oczekują na rozprawę rozwodową, której termin został już wyznaczony. Obecnie w mediach nie brakuje komentarzy i domysłów na temat życia prywatnego muzyka. Niektórzy twierdzą, że powinien wrócić do Mandaryny. Komentarzy nie uciszają dość wymowne słowa wokalisty.

Michał Wiśniewski wprost o relacji z Mandaryną. "Jest szacunek"

W niedawnym wywiadzie Michał Wiśniewski wyjawił, czy żałuje rozstania z Mandaryną. W nowej rozmowie z portalem Jastrząb Post lider Ich Troje został zapytany o relację z wokalistką i o to, czy mając tak dobry kontakt z byłą żoną, ich "miłość nie umarła". Michał Wiśniewski zdobył się na zaskakujące słowa i refleksję o uczuciach.

Miłość chyba w ogóle generalnie nie umiera. Nie wyobrażam sobie, żeby jakaś miłość umarła. Natomiast mamy dobre relacje, bo jest szacunek powiedział.

Wspomniał także o innych byłych żonach. Wokalista zapewnił, że mimo rozstań utrzymują dobre relacje i mogą na sobie polegać w trudnych chwilach.

Tak jest z moimi byłymi, że możemy na sobie polegać. Jesteśmy wtedy, kiedy druga strona tego potrzebuje i tak będzie. Nie zawsze chcemy z tego skorzystać i tak zawsze jest wspomniał.

Michał Wiśniewski zaskoczył słowami o Mandarynie. Zareagował na plotki o powrocie

W dalszej części rozmowy Michał Wiśniewski nagle wypalił o relacji z Mandaryną. Zdobył się na czułe słowa w kierunku byłej żony.

Marta jest taką ostoją. Zawsze była. (...) Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy powiedział.

Wokalista zareagował także na komentarze internautów, którzy sugerują, że muzycy powinni rozważyć powrót do siebie. Podziękował za ich wsparcie.

Te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne, za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Fajny pomysł. My musimy się nauczyć siebie. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo skwitował Michał Wiśniewski.

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