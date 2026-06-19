Helena Englert pojawi się na parkiecie „Tańca z gwiazdami” w jesiennej edycji 2026 w Polsacie. Dla widzów to wyraźny sygnał, że rozmowy, które wcześniej skończyły się nagłą rezygnacją, wróciły na właściwe tory. Aktorka ma już za sobą moment, w którym była o krok od udziału w poprzednim sezonie, ale wycofała się tuż przed startem.

Helena Englert wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”

Polsat kompletuje obsadę nowej odsłony show, a nazwisko Heleny Englert od razu przyciąga uwagę fanów programu. To wejście do formatu, który potrafi błyskawicznie zmienić tempo medialnej obecności: z planu zdjęciowego i sceny przenosi uczestniczki oraz uczestników w sam środek cotygodniowej rywalizacji, treningów i ocen.

Tym razem Englert ma podejść do wyzwania z pełną gotowością. Z informacji przekazywanych przez osobę związaną z produkcją wynika, że jest zaangażowana, ma konkretne pomysły na swoją obecność w programie i zwyczajnie czeka na start.

Panie i panowie - pora na pierwszą uczestniczkę nadchodzącej edycji „Tańca z gwiazdami”! Jesienią na naszym parkiecie zobaczycie Helenę Englert - aktorkę i wokalistkę młodego pokolenia, która z powodzeniem podbija polskie ekrany oraz sceny. Znacie ją z takich produkcji jak „Bring Back Alice” oraz „Rodzinka.pl” czy „Śleboda”. Będziecie trzymać kciuki za Helenę w „TZG”? czytamy na oficjalnym profilu programu Polsatu.

Helena Englert już raz odrzuciła propozycję z „Tańca z gwiazdami”

Kulisy tej historii są dość jasne: Helena Englert miała pojawić się w „Tańcu z gwiazdami” już w poprzedniej edycji, jednak w ostatniej chwili zrezygnowała. Powodem miał być skandal związany z jej udziałem w „Hamlecie” w reżyserii Jana Englerta. Teraz, według osoby związanej z Polsatem, sytuacja się uspokoiła, a napięcie wokół tamtego tematu wyraźnie zmalało. To właśnie dlatego aktorka wróciła do rozmów i finalnie zgodziła się na udział.

Helena miała być w programie już w poprzedniej edycji, ale w ostatniej chwili się wycofała z powodu skandalu wokół jej udziału w „Hamlecie” reżyserowanym przez Jana Englerta. Teraz kurz już opadł, więc postanowiła spróbować swoich sił na parkiecie. Ma wiele pomysłów i jest podekscytowana przekazała osoba z Polsatu na łamach serwisu Plejada.

Kto wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”?

Jesienna edycja 2026 zapowiada się na sezon, w którym produkcja celuje w mocne, rozpoznawalne nazwiska. Wśród informacji dotyczących obsady pojawia się też Izabela Kuna, która również ma zatańczyć w „Tańcu z gwiazdami”.

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