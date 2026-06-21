Relacja Marty i Damiana od początku budziła wiele skrajnych emocji wśród widzów "Love is Blind: Polska". Kąśliwe żarty chłopaka w połączeniu z doświadczeniami blond piękności sprawiły, że część widzów Netflixa nie wierzyła, że w wielkim finale powiedzą sobie "tak". Jak się jednak okazało w ostatnim odcinku serii, Damian i Marta postanowili dać szansę swojemu uczuciu i wzięli ślub. Gdy zabrakło ich w odcinku specjalnym "Love is Blind: Polska" - Reunion - a po tygodniach milczenia wydali oświadczenia ws. kryzysu w małżeństwie, w sieci zawrzało. Teraz Marta po raz kolejny wprawiła internautów w osłupinie.

Marta z "Love is Blind: Polska" pokazała kadry z wieczoru panieńskiego. W sieci poruszenie

Odkąd Netflix wyemitował odcinek Reunion "Love is Blind: Polska" o Marcie i Damianie zrobiło się naprawdę głośno. Absencja pary w specjalnym wydaniu miłosnego show tylko podkręciła domysły, na temat ich dalszych losów. Podczas gdy część widzów miała nadzieję, że programowi małżonkowie wciąż są razem, inni wróżyli im czarny scenariusz, pisząc w sieci o rozstaniu. Po tygodniach milczenia para postanowiła zabrać głos w sprawie,

Zaledwie kilka dni temu Marta z "Love is Blind: Polska" wydała oświadczenie ws. kryzysu w małżeństwie z Damianem. Na taki sam ruch zdecydował się także główny zainteresowany, który potwierdził w sieci, że wraz z małżonką korzysta z terapii dla par. I gdy wydawać by się mogło, że tymi słowami para zamknie temat, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Damian przy współpracy z Kamilem "Uno", którego poznał w "Love is Blind: Polska" wydał wymowny utwór, w którym uderzają w Martę i Julię.

Choć zarówno Marta jak Julia nie odniosły się do mocnych oskarżeń, jakie padły w piosence, to niedługo po premierze kawałka, Marta opublikowała w sieci zaskakującą serię zdjęć z... wieczoru panieńskiego.

Dla przyjaciółek: Dziękuję za troskę, lojalność, akceptację i za to, że zawsze mogę liczyć na Wasze wsparcie — zarówno przy rozsądnych decyzjach, jak i tych trochę bardziej szalonych. Mam ogromne szczęście, że Was mam.

Reakcja fanów była natychmiastowa.

Fani reagują na najnowsze zdjęcia Marty z "Love is Blind: Polska". W sieci wrze

Na najnowszych instagramowych zdjęciach Marta z "Love is Blind: Polska" ubrana w czarny total look z koroną z napisem "bride" na głowie i przeciwsłonecznymi różowymi okularami w kształcie serc z uśmiechem pozuje w welonie. W tym samym anturażu mogliśmy ją także widzieć w hicie Netflixa.

Gurl, mam nadzieje, ze u Ciebie wszystko dobrze i z Damianem też…

Mam nadzieję że jak będziesz przeszczęśliwa i spełniona pod każdym względem to przyjaciółki będą dzieliły to szczęście razem z Tobą i będą się cieszyć, ale tak zupełnie szczerz. Trzymam za Ciebie kciuki Marta, bo jesteś piękną i bardzo wartościową kobietą - komentują internauci.

Jak dotąd Marta nie odniosła się do tego, czy tymi kadrami celebruje rocznicę swojego wieczoru panieńskiego. Jedno jest pewne, wymowna reakcja Damiana.

Damian z "Love is Blind: Polska" reaguje na zdjęcia Marty z wieczoru panieńskiego

Choć jeszcze do niedawna Marta z "Love is Blind: Polska" nie obserwowała swojego męża w mediach społecznościowych, teraz to się zmieniło. By tego było mało, pomimo iż Damian z "Love is Blind: Polska" nagrał gorzki utwór odnosząc się hitu Netflixa, postanowił zareagować na najnowsze instagragramowe zdjęcia swojej małżonki, lajkując je w sieci.

Myślicie, że to znak, że w ich małżeństwie nastąpił przełom, a kryzys niebawem odejdzie w zapomnienie?

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