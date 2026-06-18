"Taniec z Gwiazdami" już od lat przyciąga widzów przed telewizory. Najpierw taneczne show było emitowane na antenie TVN, a kilka lat temu program trafił na antenę Polsatu. Całkiem niedawno zakończyła się osiemnasta edycja hitu, ale widzowie nie będą musieli zbyt długo czekać na kolejną odsłonę "TzG". Już jesienią ruszy nowy sezon programu. Kto tym razem pojawi się na parkiecie?

Produkcja zabrała głos ws. uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". "No dobrze, zdradzimy"

Na oficjalnych profilach "Tańca z Gwiazdami" w mediach społecznościowych pojawiła się grafika z pytaniem, które wywołało lawinę komentarzy. Produkcja zapytała wprost o to, kogo fani programu chcieliby zobaczyć w najnowszej edycji programu. Internauci nie szczędzili komentarzy, w których często padały nazwiska nie tylko telewizyjnych gwiazd, aktorów i muzyków, lecz także influencerów. W sugestiach telewidzów pojawili się między innymi Magda Gessler, Lara Gessler, Bedoes, Mandaryna, Wojtek Gola, Monika Kociołek i Mateusz Glen znany z roli Ciotki w mediach społecznościowych.

Jak można przeczytać w opisie grafiki, która wywołała niemałe zamieszanie w sieci, produkcja "Tańca z Gwiazdami" już w najbliższy weekend oficjalnie przekaże informację o dwóch osobach, które dołączą do składu nowej edycji. Ogłoszenie odbędzie się na antenie Polsatu, na żywo, w trakcie porannego pasma "Halo tu Polsat".

Oglądajcie 'Halo tu Polsat' od piątku do niedzieli. Zdradzimy Wam osoby z nowego składu TZG już w tym tygodniu poinformowała produkcja 'TzG'.

Mimo tej informacji twórcy "Tańca z Gwiazdami" postanowili też zabrać głos ws. nowej edycji nieco szybciej, umieszczając pod wpisem wymowny komentarz z podaniem konkretnych nazwisk. Kogo mogą spodziewać się telewidzowie?

Produkcja potwierdziła, kogo zobaczymy w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Choć w komentarzach pod najnowszym postem na profilu "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się tysiące komentarzy, to jednym z najpopularniejszych okazał się ten napisany przez twórców, którzy postanowili zdradzić, kogo telewidzowie zobaczą w najnowszej edycji tanecznego show.

No dobrze zdradzimy - Paulinka i Kris będą czytamy w komentarzu.

Zatem telewidzowie mogą być pewni, że 19. edycję "Tańca z Gwiazdami" poprowadzą znani, lubiani i kojarzeni z tanecznym formatem od lat Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, który po ostatniej edycji wypowiedział się wprost o Fabijańskim.

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