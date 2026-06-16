"Farma Bagiego" to internetowy program rozrywkowy prowadzony przez influencera Bagiego, w którym uczestnicy mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami, rywalizując o atrakcyjne nagrody. Format łączy elementy reality show, gier strategicznych i życia na farmie, a jego odcinki publikowane są w serwisie YouTube, gdzie cieszą się dużą popularnością wśród młodych odbiorców. Jak internauci zareagowali na pierwszy odcinek show?

Wystartowała "Farma Bagiego"

Niedawno Mikołaj Bagiński pochwalił się zwiastunem "Farmy Bagiego", a w sieci już zadebiutował właśnie pierwszy odcinek programu. Autorski projekt Bagiego zawiera elementy reality show, rywalizacji i gry strategicznej. Uczestnicy trafiają na tytułową farmę, gdzie zostają podzieleni na drużyny i muszą mierzyć się z różnorodnymi zadaniami. Oprócz sprawności fizycznej liczy się również umiejętność budowania sojuszy, ponieważ kolejne osoby są eliminowane podczas specjalnych narad.

W programie biorą udział znane postacie ze świata internetu, między innymi Gawronek, Crazy Oliwka, Karolina Mrozicka, Navcia, Damian Glinka, Weronika Białek, Maja Janowska, Miłosz Kulesza oraz Maciek Operator. Całość można oglądać na YouTubie, a zwycięzca nie tylko sięgnie po wygraną, ale także pomoże spełnić marzenie jednego ze swoich fanów.

10 tysięcy złotych i ekskluzywne wakacje dla dwojga osób. Tylko jest jeden plot twist - nie wygrywacie wy, tylko wasi widzowie słyszymy w pierwszym odcinku.

Burza w sieci po pierwszym odcinku "Farmy Bagiego"

Pierwszy odcinek "Farmy Bagiego" spotkał się z ciepłym odbiorem internautów, jednak zakończył się zaskakującą eliminacją. Z programem pożegnał się Maciek Operator, który na co dzień współpracuje z Bagim przy wielu internetowych projektach, w tym przy "Dre$$code". Dla wielu widzów jego odejście było sporym zaskoczeniem, ponieważ część fanów liczyła, że znajomość z prowadzącym pomoże mu zajść w rywalizacji znacznie dalej.

Decyzja uczestników błyskawicznie wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie kryli emocji, a pod nagraniami i wpisami dotyczącymi programu pojawiło się mnóstwo opinii na temat słuszności eliminacji.

Strasznie szkoda mi Maćka. Bardzo fajnie się zaprezentował

Masakra... pozbyć się Maćka i to w taki sposób

Maciek jedyna przyjemna osoba z tego składu czytamy w komentarzach.

Oglądaliście pierwszy odcinek "Farmy Bagiego"?

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