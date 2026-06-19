18. edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarczyła widzom ogromnych emocji. Zwycięzcami sezonu zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, którzy sięgnęli po Kryształową Kulę po finałowej rywalizacji. Produkcja nie zwalnia tempa i stopniowo odsłania karty dotyczące kolejnej odsłony programu, która już teraz budzi duże zainteresowanie widzów. Pierwszą, oficjalnie potwierdzoną uczestniczką nadchodzącej edycji jest Helena Englert. Informacja ta została ogłoszona 19 czerwca w mediach społecznościowych "Tańca z Gwiazdami" i spotkała się z lawiną komentarzy ze strony internautów. To jednak nie wszystko. Do mediów trafiły nowe doniesienia dotyczące kolejnego znanego wokalisty.

Andrzej Rosiewicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Według informacji przekazanych przez informatora Plejady, Andrzej Rosiewicz ma znaleźć się w gronie uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jeśli doniesienia się potwierdzą, wokalista będzie najstarszym uczestnikiem w historii show. Warto podkreślić, że artysta ma 82 lata i mimo wieku wciąż pozostaje niezwykle aktywny zawodowo. Nie schodzi ze sceny i od dekad udowadnia, że energia oraz poczucie humoru są jego znakiem rozpoznawczym. Na swoim koncie ma liczne przeboje, w tym "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę" oraz "Zenek Blues". Zdaniem informatora portalu ma doskonale zdawać sobie sprawę z faktu, że Rosiewicz da popis na parkiecie.

Wszyscy wiedzą, że umie zrobić show. Mimo swoich 82 lat na karku wciąż jest pełen energii i wigoru. Dla niego wiek to tylko liczba przekazało źródło portalu.

Żurnalista na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"? "Zasili skład"

To nie są jedyne doniesienia dotyczące nowej edycji formatu, ponieważ w mediach pojawiają się kolejne nazwiska potencjalnych uczestników. Według nieoficjalnych informacji portalu Pudelek, Żurnalista ma wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Jak wynika z ustaleń serwisu, Swakowski miał już dojść do porozumienia ze stacją, choć informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Jak udało nam się dowiedzieć od osoby z produkcji ''Tańca z Gwiazdami'', podcaster znany z przeprowadzania rozmów z gwiazdami oraz celebrytami zasili skład kolejnej odsłony show, która pojawi się na antenie Polsatu za kilka miesięcy. Według naszych informacji obie strony ''są już dogadane'', chociaż umowa oficjalnie nie została jeszcze podpisana przekazała portalowi osoba z produkcji.

Ma 82 lata i wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Może być najstarszym uczestnikiem w historii / Fot. AKPA / Jacek Kurnikowski

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