Randkowe programy telewizyjne nie zawsze kończą się sukcesem i odnalezieniem prawdziwej miłości. Na szczęście przypadek Anny i Grzegorza Bardowskich był zupełnie inny. Para poznała się na planie formatu "Rolnik szuka żony" i od razu złapała wspólny język. Nikt nie był zdziwiony, gdy zakochani postanowili kontynuować swoją relację po zakończeniu programu. Doczekali się dwójki dzieci - syna Jana i córki Liwii. Chętnie chwalą się w mediach społecznościowych kadrami z życia codziennego. Tak też było tym razem.

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" na rodzinnej uroczystości. "Piękna historia miłości"

Nie tak dawno Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnika" przekazali szczęśliwe wieści. Zakochani wybrali się na wspólny wypad do Barcelony. Uczestnicy formatu spacerowali po mieście, próbowali lokalnych przysmaków i spędzali czas w luksusowym hotelu. Niedawno wrócili do Polski, ale ich grafik jest bardzo napięty. 21 czerwca pochwalili się zdjęciami z wyjątkowej uroczystości. Rodzice Grzegorza świętowali 50. rocznicę ślubu i wyprawili przyjęcie z tej okazji. Na imprezie nie zabrakło złotej ścianki i balonów.

50. rocznica ślubu. Piękna historia miłości, szacunku i wspólnego życia. Dziękujemy, że możemy być jej częścią czytamy na instagramowych profilach Anny i Grzegorza Bardowskich.

Uwagę przykuła także stylizacja Anny Bardowskiej. Uczestniczka zaprezentowała się w krótkiej sukience w różowym kolorze. Grzegorz Bardowski postawił na klasykę i wybrał ciemny garnitur. Trzeba przyznać, że wyglądali bardzo elegancko.

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" zasypani komentarzami. "Piękna rocznica"

Pod publikacją Bardowskich nie zabrakło komentarzy internautów. Ruszyli z ciepłymi słowami oraz gratulacjami dla rodziców Grzegorza, którzy świętowali 50. rocznicę ślubu.

Wspaniała rodzinka. Zdrowia dla rodziców napisała jedna z internautek.

Piękny jubileusz! 50 lat razem to niesamowita historia i wzór do naśladowania. Ogromne gratulacje dla Jubilatów i dużo zdrowia na kolejne lata! czytamy w sekcji komentarzy.

Gratulacje dla rodziców czytamy.

Pięknie widzieć, że ludzie są ze sobą tyle lat w zdrowiu i chorobie dodała użytkowniczka.

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