"Taniec z Gwiazdami" wzbudza ogromne emocje zarówno wśród oglądających program telewidzów, jak i internatów, którzy tłumnie komentują każdą kolejną choreografię par na parkiecie. Jak się okazuje, show jest też miejscem, gdzie gwiazdy polskiego show-biznesu chętnie przychodzą, by kibicować najbliższym im uczestnikom. W wyjątkowym, piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestnicy sami mogli wybrać piosenki, do których tańczą, zagościły znane wszystkim nazwiska. Kto zachwycił na ściance?

Gwiazdy za kulisami 5. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Przez ostatni tydzień gwiazdy i tancerze każdego dnia sumiennie przygotowywali się do kolejnego odcinka programu, relacjonując swoim fanom w mediach społecznościowych wymagające treningi. 5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" na żywo ma stać się wyjątkowy między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, wyjątkowo gwiazdy same mogły wybrać utwory, do których zatańczą, choć stawka występów tego wieczoru okazała się bardzo wysoka. W tym odcinku z programem pożegnają się aż dwie pary. Kto przyszedł kibicować uczestnikom 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Na ściance przed programem zaprezentował się między innymi Wojeciech Gola znany między innymi z programu "Warsaw Shore" z partnerką Sofi Sivokhą, którą telewidzowie TVN mogą obecnie oglądać najnowszym sezonie "Królowej przetrwania". Wojtek postawił tego wieczoru na klasyczny, czarny total look, z kolei Sofi zachwyciła długą, czerwoną suknią z odważnymi wycięciami.

Niemniejszą uwagę fotoreporterów skradła Mandaryna, której utwór wybrzmi w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami". Wokalistka zaprezentowała się tego wieczoru w oversize'owym, czarnym garniturze z rozciętymi nogawkami, uzupełniając całość stylizacji o botki z ostrym szpicem oraz przełamującą całość cekinową czapkę.

Nie zabrakło też influencerki i wokalistki Magdy Beredy, która wzięła udział w jednej z wcześniejszych edycji "Tańca z Gwiazdami", prezentując swoje taneczne umiejętności z tancerzem Kamilem Kuroczko u boku. Pamiętacie jeszcze jej tańce w programie?

Konieczna, Liszewski, Doda i inni na ściance "Tańca z Gwiazdami"

Swoją obecność podczas 5. odcinka "Tańca z Gwiazdami" 18. edycji zaznaczyli też aktorka teatralna, filmowa i serialowa Aleksandra Konieczna, influencer Kamil Szymczak z partnerką oraz wokalista zespołu disco polo "Weekend" Radek Liszewski. Na ściance fotoreporterzy uchwycili też aktora Wojciecha Blacha, Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego, a także lubiany medialny duet Olę Filipek i Aleksandra Sikorę.

Ku zaskoczeniu wielu, za kulisami pojawiła się też Doda, której kultowy utwór "Dżaga" również wybrzmi podczas niedzielnego odcinka.

Komu najbardziej będziecie kibicować w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

