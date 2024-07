Margaret, Natalia Szroeder, Kasia Moś, Ola Gintrowska i Dorota Osińska - wokalistki startujące w preselekcjach na konkurs Eurowizja 2016 - były dziś gośćmi Pytania na śniadanie. Dziewczyny opowiadały, czy zjada je trema przed 5 marca, godziną 21.25, czyli przed transmitowanym w TVP1 koncertem, po którym okaże się, która z nich pojedzie na konkurs Eurowizji w Szwecji. Czy obawiają się największej konkurentki i najbardziej doświadczonej wokalistki - Edyty Górniak? Plotkowano, że Edyty najbardziej obawia się Margaret. Co na to młoda gwiazda?

Nie, to raczej zaszczyt z nią konkurować - powiedziała wyraźnie zdziwiona Margaret, która startuje z piosenką "Cool Me Down"

Margaret raczej boi się takich rzeczy, jak... czkawka przed wejściem na scenę. Ale Dorota Osińska, finalistka The Voice of Poland startująca w preselekcjach, stwierdziła o nieobecnej akurat w studio Edycie Górniak, że to chyba raczej ona powinna się obawiać.

A może to Edyta Górniak będzie czuć strach, że z nami będzie musiała konkurować? Z tak młodymi gwiazdami - dodała.

To prawda, większość wokalistek startujących w preselekcjach do konkursu Eurowizji jest dopiero co po dwudziestce. Ale czy mają lepsze piosenki od Edyty, która wystartuje z piosenką "Grateful"?

Kasia Moś powiedziała, że jest dumna ze swojej piosenki "Addiction", bo pochodzi z jej debiutanckiej płyty, nad którą pracowała bardzo długo. Za to Ola Gintrowska stwierdziła, że ją do udziału w konkursie namówili fani, bo sama tego nie planowała. Wybrała piosenkę "Missing", która może ma szansę przejść dalej.

Powinna wygrać piosenka, która ma szanse zajść daleko. Publiczność europejska ma różne gusta i wybiera to, co jest świeże, nowe i co się może podobać - powiedziała w Pytaniu na śniadanie Gintrowska.

Natalia Szroeder pochwaliła się, że ze wśród wszystkich 9 propozycji tylko ona startuje z piosenką śpiewaną po polsku, a jest nią utwór "Lustra".

Decyzja o piosence była spontaniczna, propozycja jest polska, mamy piękny, śpiewny język. Jedyna startuję w języku polskim. Mnie moja piosenka się podoba i jestem do niej przywiązana - powiedziała młoda gwiazda.

Ja jestem spokojna o to, co śpiewam, bo skomponował to Rick Allison – facet, który pisze same hity - powiedziała Dorota Osińska, która startuje z piosenką "Universal".

Dziewczyny zgodnie przyznały, że mają plan jak zrobić, żeby wszystkie pojechały na Eurowizję.

Wybieramy jedną piosenkę, jedziemy śpiewać wszystkie - śmiała się Margaret.

Czy dziewczyny myślą już, że któraś piosenka jest lepsza od ich własnej? Okazuje się, że raczej są przywiązane do swoich utworów. Jedynie Dorota Osińska odważnie przyznała, że czuje oddech Margaret na karku.

Z żalem powiem, że do czasu jak usłyszałam twoją piosenkę, Małgosiu, to stawiałam na swoją.

A Wy, którą piosenkę z wykonywanych przez 7 wokalistek startujących w preselekcjach typujecie na wygraną?

Margaret wyglądała w Pytaniu na śniadanie, jak zawsze, świetnie.

Gośćmi Pytania na śniadanie były prawie wszystkie wokalistki biorące udział w konkursie oprócz Edyty Górniak i Napoli.