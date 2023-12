O synu Edyty Górniak od kilku lat mówi się całkiem sporo, szczególnie od momentu, gdy odważniej zaczął iść śladami mamy. Wokalistka na każdym kroku podkreśla, że jest dumna z Allana i kibicuje mu w rozwijaniu kariery muzycznej. Tym razem pochwaliła się wyjątkową informacją.

Gdy Allan Krupa osiągnął pełnoletność, z impetem wkroczył na polski rynek muzyczny. Szybko udało mu się wydać kilka pierwszych utworów, a nawet wystąpić na wielkiej scenie u boku mamy. Co ciekawe, ma również z nią zagrać na imprezie sylwestrowej TVP. Edyta Górniak chętnie opowiada o synu, wyrażając przy tym ogromną radość z tego, że idzie jej śladami. Allan jest jej oczkiem w głowie i niełatwo było jej pogodzić się z jego wyprowadzką.

Zdolne jest to dziecko. Chociaż wiadomo, że jestem najmniej obiektywna, bo jestem jego mamą. Tyle, co tam jest przekleństw, to ja nie słyszałam przez całe jego życie. To było dla mnie trochę dziwne

- wyznała Edyta dla Faktu.