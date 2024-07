Piosenka Kasi Moś na Eurowizję 2016 - "Addiction" jest już do posłuchania w sieci! Eurowizyjna propozycja Kasi Moś miała swoją premierę w programie "Świat się kręci". Fani na razie mogą jej posłuchać na kanale YouTube. Czy "Addiction" będzie hitem? Posłuchaj.

Kasia Moś - Addiction - premiera piosenki na Eurowizję 2016!

Kasia Moś weźmie udział w polskich preselekcjach już 5 marca o 21:25 na antenie TVP. Jej piosenka pochodzi z debiutanckiej płyty "Inspination" wydanej we wrześniu 2015 roku. A kim jest wokalistka Kasia Moś? Pochodzi z Bytomia, jest wokalistką po szkole muzycznej. Do tego finalistką trzeciej edycji Must Be the Music. Już raz startowała w polskich preselekcjach na Eurowizję - w 2005 roku piosenkę „I Wanna Know” napisał dla niej Robert Janson. W 2011 roku Moś wyjechała na wycieczkę do Las Vegas, gdzie po występie karaoke w jednym z lokalnych klubów, zachwycona jej głosem założycielka zespołu The Pussycat Dolls zaproponowała jej współpracę. Kasia grała koncerty w Stanach Zjednoczonych, ale wróciła, by wystąpić w talent show. Potem słyszeliśmy ją na festiwalu w Opolu jako chórek zapowiadający gwiazdy w konkursie SuperJedynki. Kasia Moś ma mocny głos, ale czy to wystarczy, by pojechać na Eurowizję 2016 do Szwecji? Konkuruje z 8 innymi wykonawcami, a w tym z Edytą Górniak, Michałem Szpakiem czy Margaret...

Posłuchaj piosenki Kasi Moś z preselekcji do Eurowizji z 2005 roku "I Wanna Know".

Kasia Moś przygotowuje teledysk do piosenki Addiction, którego premiera odbędzie się 22 lutego.

Czy Kasia Moś ma Waszym zdaniem szansę na wygraną w preselekcjach do Eurowizji?

Kasia Moś na planie teledysku do swojej piosenki.