Edyta Górniak komentuje doniesienia o synu. „Ktoś cynicznie się wami bawi”

Edyta Górniak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. W styczniu do mediów trafiła zaskakująca wiadomość o zerwaniu współpracy artystki i jej menadżera. Ostatnio pojawiła się plotka, że teraz to jej syn, Allan Krupa zarządza jej karierą. Gwiazda właśnie skomentowała te doniesienia.