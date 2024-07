Piosenka Margaret na Eurowizję 2016 - "Cool Me Down" - już w sieci! Eurowizyjna propozycja Margaret miała swoją premierę na antenie Radia Eska. Piosenka trafiła już na youtube.pl!

Margaret - Cool Me Down - premiera piosenki na Eurowizję 2016!

Margaret weźmie udział w polskich preselekcjach już 5 marca o 21:25 na antenie TVP. Czy z utworem "Cool Me Down" ma szansę? Fani są zachwyceni jej propozycją. Chwalą świetny angielski i świetny beat. Inni jednak mówią, że piosenka przypomina hity Rihanny. Fanką utworu "Cool Me Down" jest na pewno Ewa Farna, która napisała:

Ja juz slyszlam!! Cool me down Margaret! Wiem, ze do niej powracam i nie, nie robi mi za to przelewow;-D. Slyszalam utwor a ta dziewczyna zasluguje i godnie by reprezetowala... Jakie Wasze typy? - twierdzi Farna.

Czy Margaret uda się pojechać na Eurowizję? Wśród jej konkurentów m.in. Edyta Górniak oraz Natalia Szroeder. Co sądzi o swoich konkurentach?

Myślę, że Edyta Górniak jest taką artystką, która się najbardziej ceni, bo ma największy dorobek. Natalka Szroeder - uwielbiam, kocham, jest przecudowną osobą. Nie rozpatruje tego w kategoriach, kogo się obawiam, bardziej jestem ciekawa reakcji. - mówiła w rozmowie z RMF FM.

Piosenka "Cool Me Down" jest jedną z szybszych, które dostały się do preselekcji. Obecnie wokalistka pracuje nad koncepcją do teledysku do piosenki, który musi powstać do 1 marca według regulaminu konkursu. Czym chce nas zaskoczyć? Czy zdaje sobie sprawę, że na Eurowizji zwyciężają zjawiska?

Myślę, że mam dobrą piosenkę i tym chciałabym się obronić. A poza tym mówią na mieście, że trochę dziwna jestem, więc luz. - przekonuje.

Poza tym Margaret przyznała w swoim pierwszym wywiadzie dla VIVY!: „Lubię, jak jest pod górkę. Jak jest za łatwo, to się nudzę”. Powinna zatem być w swoim żywiole!

A co Margaret sądzi o porównaniach do Rihanny?

Po odsłuchaniu, to też była moja pierwsza myśl, a później pomyślałam, że to wcale nie jest tak źle. - mówiła Margaret w RMF FM.

Polski reprezentant wystąpi w 2. półfinale Eurowizji już 12 maja. Finał - 14 maja. Podoba się Wam utwór Margaret? Czy dzięki zmianom w zasadach głosowania Polska ma szanse na wysoką pozycję?

Piosenka Margaret Cool Me Down na youtube.pl

Margaret - Cool Me Down - okładka.

Margaret chce jechać na Eurowizję!

Czy pokona m.in. Edytę Górniak?