Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznej Eurowizji, a fani już nie mogą doczekać się, aż zobaczą swoją ulubienicę podczas najważniejszego konkursu piosenki w Europie. Tymczasem Steczkowska świętuje jeszcze jeden sukces! Tego się nie spodziewała. Zobaczcie, co się wydarzyło:

Justyna Steczkowska osiągnęła niebywały sukces jeszcze przed Eurowizją 2025! Jej występ z utworem „Gaja” zdobył 1. miejsce w rankingu najczęściej oglądanych występów lutego 2025 roku. Nagranie z Polskich Kwalifikacji obejrzały już miliony widzów na oficjalnym kanale Eurowizji. To pierwszy taki przypadek, kiedy polski występ zajmuje najwyższą pozycję w oficjalnym rankingu oglądalności opublikowanym przez Eurowizję.

Fani nie kryją zachwytu nad występem Justyny Steczkowskiej i mają nadzieję, że to właśnie polskiej reprezentantce uda się wygrać Eurowizję 2025. A co na to sama artystka? Przyznała, że taki internetowy sukces wiele dla niej znaczy:

To była dla mnie piękna informacja (...) Jeśli ludzie doceniają - którzy nie zastanawiają się nad tym, co ja robię, żeby tak zaśpiewać, tylko odbierają to bardziej emocjonalnie, wrażeniowo, to jest cudowne

- przekazała nam Justyna Steczkowska.