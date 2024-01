Nowy rok, nowa ona! Edyta Górniak postanowiła przejść niemałą metamorfozę i zdecydowała się na ostre cięcie. Została nieco do tego zmuszona - przez serię koncertów telewizyjnych jej włosy potrzebują regeneracji. Artystka pokazała nagranie sprzed i po wyjściu z salonu. Jak prezentuje się w nowej fryzurze? Zobaczcie sami!

Za Edytą Górniak seria telewizyjnych występów, ostatni z nich podczas Sylwestra z Dwójką w Zakopanem, m.in. u boku syna, Allana czy jako "Barbie". Gwiazda za każdym razem pokazuje się na scenie w innym wydaniu, także jeśli chodzi o fryzury. Dlatego też postanowiła w końcu dać im odpocząć, ścinając je do ramion.

Piosenkarka jest wdzięczna zaprzyjaźnionemu fryzjerowi, który zadbał o kondycję jej włosów:

Dziękuję @piotrso.hair za wszystkie piękne odsłony mojej kobiecości, za Twoją kreatywność, dyskrecję i oddanie. I także za pielęgnację moich włosów, które po całym tym szalonym roku pracy są we wspaniałej kondycji

Jak na metamorfozę Edyty Górniak zareagowali fani? Komentarze w większości są pozytywne:

We wszystkich super...ale krótkie fryzury najbardziej u Ciebie lubię

A Wy co sądzicie?

Niedawno Edyta Górniak zapowiedziała zawieszenie kariery, przynajmniej do kwietnia tego roku. Powodem jest przemęczenie związane z realizacją kilku projektów muzycznych. Do powrotu skusi ją tylko jakaś wyjątkowa propozycja:

Muszę odpocząć, więc jak 1 stycznia wyłączę telefon, to nie będzie mnie do kwietnia, no chyba, że pojawia się jakieś mega projekty

zapowiedziała niedawno