Ola Gintrowska, jedna z 9 polskich kandydatów na Eurowizję 2016, może zostać zdyskwalifikowana! A to wszystko przez to, że jej eurowizyjna propozycja, czyli utwór "Missing", był wykorzystany w czołówce do programu "Must be the music" w sierpniu 2015 roku. Według regulaminu Eurowizji, piosenki biorące udział w konkursie, nie mogą mieć premiery wcześniej niż 1 wrzesień. Czy to oznacza, że Ola Gintrowska odpadnie z rywalizacji o Eurowizję 2016?

Kim jest Ola Gintrowska?

Fani Eurowizji od wczoraj żyją tylko jednym - polską lista kandydatów i ich piosenkami na Eurowizję 2016. Wśród nich jest Ola Gintrowska. Ci najwierniejsi od razu wyłapali, że piosenka Oli - "Missing" została wykorzystana w czołówce programu "Must be the music" już w sierpniu 2015 roku. Według regulaminu, który prezentuje Dziennik Eurowizyjny, piosenki na Eurowizję nie mogą mieć premiery przed 1 września danego roku:

Zgłoszone utwory muszą posiadać oryginalną muzykę i tekst (w dowolnym języku) oraz nie mogą: być opracowaniami lub fragmentami opracowań melodii ludowych oraz tzw. „coverami” i/lub tzw. „loopami”, czyli kompozycjami lub fragmentami kompozycji („coverów” lub „loopów”) wprowadzonymi już przez innych wykonawców lub wykonawcę, którego dotyczy zgłoszenie, do rozpowszechniania na jakichkolwiek polach eksploatacji lub wykonywanych na żywo z udziałem publiczności przed dniem 1 września 2015 r., być publikowane, emitowane na antenach radiowych i telewizyjnych oraz wykonywane publicznie, także wersji „demo” lub w innej aranżacji przed dniem 1 września 2015 r. - czytamy.

Czy to oznacza, że Ola nie ma szans na Eurowizję 2016? TVP ani sama artystka nie zabrali jeszcze głosu w sprawie. Jedno jest pewnie - o jej piosence jest coraz głośniej. Warto więc przybliżyć również sylwetkę Oli Gintrowskiej. Kim jest?

Ola Gintrowska jest siostrzenicą wielkiego barda Przemysława Gintrowskiego (+61 l.) jest absolwentką Szkoły Muzycznej II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku i studiów na wydziale sztuki i nauk społecznych Uniwersytetu Kingston w Londynie. Ma na swoim koncie występy w spektaklach musicalowych i burleskowych w Londynie (m.in. „This is Musical”, „Gems From The Shows” oraz „Cell Block Tango”) oraz na galach Nagród Kisiela, gdzie prezentowała m.in. utwory Przemysława Gintrowskiego. W Polsce jest kojarzona z występów w Must be the music czy Świat się kręci. Była gwiazdą wieczoru podczas gali "Człowiek Roku Wprost 2015", a także "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Niedawno zaś pojawiła się na gali... Grammy! Kompozytorem utworu "Missing" jest Robert Janson, twórca i lider Varius Manx. Tekst napisała ona sama. Piosenka zapowiada jej pierwszy debiutancki album "Aura".

Żałowalibyście, gdyby Ola została zdyskwalifikowana?

Piosenka Oli Gintrowskiej w czołówce Must be the music.

Idzie jesień. A razem z nią idziemy my. X edycja #MBTM już wkrótce!

Posted by Tylko muzyka on 10 sierpień 2015

Ola Gintrowska i jej "Missing".

Ola Gintrowska na Grammy 2016.

Ola Gintrowska pojedzie na Eurowizję 2016?

Ola na swoim Facebooku pokazuje, jak wygląda jej życie na co dzień.