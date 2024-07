Od kilku dni na językach fanów "Tańca z gwiazdami" są Agnieszka Kaczorowska i Kamil Kuroczko. Dlaczego? Para, która zrezygnowała z występów w show Polsatu, by skupić się na turniejach tanecznych, ostatnio przerwała współpracę! Decyzję o zakończeniu wspólnych treningów podjął Kamil, który przy okazji wydał oświadczenie na temat jego relacji z Agnieszką. Tancerz zarzucił jej, że go oszukała i wykręcała się ze wspólnych treningów tłumacząc to tym, że musi mieć dla siebie czas, a tak naprawdę już podpisywała nowe kontrakty i rozwijała swoją karierę. Kamil Kuroczko czuje się przez nią oszukany. Na odpowiedź Agnieszki nie trzeba było długo czekać. Następnego dnia Kaczorowska wydała swoje oświadczenie, w którym zarzuciła mu, że zamiast porozmawiać z nią prywatnie, zaczął ją oczerniać w mediach. Teraz głos w tej sprawie zabrała Karolina Korwin Piotrowska. Co napisała dziennikarka?

Moje oświadczenie w sprawie nieustających oświadczeń medialnych i pyskówki na linii Kuroczko:Kaczorowska (ktoś NAPRAWDĘ kojarzy te persony i jest ciekaw na ich temat czegokolwiek?)- Atakujecie zewsząd. Dajcie żyć. Przestańcie walczyć desperacko o newsa na Pudelku. Zamilczcie wreszcie.

#piaskownica #upadek #fejm #gdzietenfejm

Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie próżno szukać informacji na temat nowego rozdziału w konflikcie Agnieszka Woźniak-Starak kontra Doda, nic dziwnego, że konflikt Kaczorowska-Kuroczko wzbudził tak duże emocje w show-biznesie. A Wy co o tym myślicie? Po której jesteście stronie?

