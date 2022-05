Karolina Korwin-Piotrowska mocno odgryza się Małgorzacie Rozenek: "Aż się prosi"

Karolina Korwin Piotrowska pojawi się w jednym z odcinków nowego serialu TVN - " Druga szansa ". Znamy szczegóły i mamy zdjęcia z planu. O co chodzi? Karolina Korwin Piotrowska w serialu "Druga szansa" TVN rozpoczął niedawno realizację nowego serialu obyczajowego „Druga szansa” z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, o czym pisaliśmy jako pierwsi! „Druga szansa” to serial ukazujący cienie i blaski show-biznesu. Główną bohaterką jest Monika ( Małgorzata Kożuchowska ), przebojowa menedżerka gwiazd. W serialu pojawi się również Magdalena Boczarska. Jej bohaterka zaliczyła zaś wizytę u Karoliny Korwin Piotrowskiej w Maglu towarzyskim! Na Facebooku programu pojawiły się fotki z planu. Jak udało nam się dowiedzieć, dziennikarka zagra... siebie, czyli prowadzącą program "Magiel towarzyski"! Ponadto, na swoim Facebooku Małgorzata Kożuchowska pokazała fotkę z planu z Magdą. Szykuje się więc spory hit! Premiera "Drugiej szansy" planowana jest na wiosnę 2016 roku. My z pewnością będziemy oglądać! Karolina Korwin Piotrowska w serialu "Druga szansa" (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Dzisiaj nagrywamy nie tylko odcinek Magla towarzyskiego, ale także fragmenty do serialu "Druga szansa" Posted by Magiel towarzyski on 28 październik 2015 Karolina Korwin i Magdalena Boczarska zagrają w serialu TVN "Druga szansa" Małgorzata Kożuchowska i Magdalena Boczarska na planie serialu "Druga szansa" (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =...