Nie da się ukryć, że informacja o powrocie Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z Gwiazdami" zaskoczyła fanów. Po ponad sześciu latach tancerka ponownie zasili skład show i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jej konflikt z obecnymi jurorami show. Jak komentuje to sama Agnieszka Kaczorowska?

W weekend media obiegła informacja, że po wielu latach do programu "Taniec z Gwiazdami" powróci Agnieszka Kaczorowska. Tancerka przez wiele edycji była nauczycielką tańca gwiazd, a nawet udało jej się wygrać jedną z edycji. Po pewnym czasie założyła rodzinę, urodziła dwie córeczki i chciała spędzić z nimi jak najwięcej czasu, a spawy zawodowe odeszły na bok. Rok temu Agnieszka Kaczorowska oficjalnie przyznała, że brała udział w castingu na jurora "Tańca z Gwiazdami", jednak wówczas zaproponowano jej jedynie rolę tancerki, co spowodowało, że Agnieszka bardzo się uniosła.

W wielu wywiadach przyznała, że jest zawiedziona, że zamiast niej jurorem został Tomasz Wygoda. Jej słowa spotkały się z wieloma komentarzami i głos postanowił zabrać Rafał Maserak:

Wzdycham, ponieważ Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie. Przede wszystkim on nie jest ze świata tańca towarzyskiego, tylko ze świata bardziej teatralnego. Ona nie musi go znać. Może gdzieś Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę.

Wzdycham, ponieważ Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w internecie. Przede wszystkim on nie jest ze świata tańca towarzyskiego, tylko ze świata bardziej teatralnego. Ona nie musi go znać. Może gdzieś Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę.

Iwona Pavlović również była zaskoczona słowami Agnieszki Kaczorowskiej i wyjawiła, że tancerka już nie raz negowała decyzje produkcji i to nie pierwszy raz, gdy komentuje całą sprawę w sieci:

Kiedy Agnieszka Kaczorowska tańczyła turniejowo, naśmiewała się z tancerzy w programie Taniec z gwiazdami, bo uważała, że są beznadziejni, źle tańczą. Potem, jak zaczęła tańczyć sama, zmieniła zdanie. Później, z tego co wiem, bo to jest też gdzieś w internecie, naśmiewała się z nas sędziów, że też jesteśmy do niczego. Potem sama kandydowała do tego, żeby zostać sędzią. Teraz podważa wiarygodność Tomka. Nie jest dla mnie absolutnie wiarygodna, a że sobie mówi, każdy ma takie prawo, żeby sobie mówił, co sobie chce i co mu do głowy przyjdzie. Ale moim zdaniem czasami lepiej milczeć albo zastanowić się trzy razy nad tym, co się mówi

- mówiła czarna mamba w wywiadzie z Pomponikiem.