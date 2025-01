Ola Tomala była niegdyś tancerką, podobnie jak Agnieszka Kaczorowska. Jednak ta nie rozpoznała jej twarzy i przez to Oli było bardzo przykro. Teraz, po czasie przyznała, jak to naprawdę wyglądało. Jej słowa i mina mówią wszystko.

Program "Królowe Przetrwania" cieszy się dużą popularnością wśród widzów. W drugim sezonie show znalazły się znane celebrytki, które mają swoich fanów, ale również hejterów. Dużym zaskoczeniem dla wielu był fakt, że na udział w programie zdecydowała się Agnieszka Kaczorowska, która z dniem wejścia do dżungli została nową kapitanką drużyny. Od razu między nią a Olą Tomalą powstał mały "zgrzyt", ponieważ Agnieszka nie rozpoznała Oli z dawnych lat.

Okazało się, że Ola również była tancerką, podobnie jak Agnieszka, a ten świat jest mały i zdaniem Tomali bez problemu powinna zostać rozpoznana. Tak się jednak nie stało, a teraz przed naszą kamerą opowiedziała, jak naprawdę wygląda to z jej perspektywy.

Ja mam z tym totalny luz, to jest podkręcone w programie. Dla mnie to było oczywiste- mam dobrą pamięć do twarzy, nie każdy musi taką mieć (...) Podkręcone przez media, telewizję

- zdradziła nam Ola.