Podróż do Izraela Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek wywołała medialną burzę. Oczywiście to nie widoki Jerozolimy, a wyznanie prowadzących "Pytanie na śniadanie" stało się tematem gorącej dyskusji internautów. Jedni gratulują, drudzy krytykują, zarzucają kłamstwa i zdradę. Zdziwienie wywołały też ataki byłej żony Macieja Kurzajewskiego, Pauliny Smaszcz. Teraz głos niespodziewanie zabrała Karolina Korwin-Piotrowska.

Mało kto mógł spodziewać się, że po tym, jak Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek przestali już ukrywać swój związek, głos zabierze Karolina Korwin-Piotrowska. Dziennikarka powiedziała, co myśli o jednym ze zdjęć z Izraela, na którym jest prowadząca "Pytanie na śniadanie". Jej komentarz jest jednak inny, niż myślicie.

Pamiętaj, zawsze gdy się modlisz, daj zdjęcia na IG. Bozia lubi to. Bo lajki są najważniejsze, no i miłość. Szczególnie, gdy pracuje się w stacji, która za pieniądze podatników od lat chamsko szczuje na wszelkie "inności", jak LGBT, in vitro, inne kolory skóry, wyznania. Brawo. Miłość jest najważniejsza. Kurde, zawsze gdy myślę, że jest już dni, polski show-biz puka od spodu... - napisała na Instagramie.