Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to nie tylko zgrany duet na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Widać, że tancerka i aktor świetnie dogadują się również, jako przyjaciele, spędzając wspólnie wolny czas.

Filip Gurłacz w walentynki opublikował urocze zdjęcie ze swoją żoną. Para na fotografii daje sobie całusa. Uczucie, jakie zobaczyli fani, było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. O komentarz pokusiła się nawet sama Agnieszka Kaczorowska, która krótko napisała:

Filip Gurłacz wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina i jak ogromne wsparcie otrzymuje od swojej żony, Małgorzaty Patryn-Gurłacz. Para jest razem od wielu lat, a w 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Aktor niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, jednak w wywiadach przyznaje, że to właśnie żona i ich dwaj synowie są dla niego największą motywacją i ostoją.

Małgorzata, również związana z aktorstwem, doskonale rozumie specyfikę zawodu męża i wspiera go w kolejnych projektach, w tym także w udziale w Tańcu z Gwiazdami. Sam Gurłacz podkreśla, że stabilne życie rodzinne daje mu siłę do działania i pozwala w pełni angażować się w pracę.

Od kilku tygodni w sieci pojawiają się spekulacje dotyczące relacji Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. Wszystko zaczęło się od ich wspólnych występów w programie "Taniec z Gwiazdami". Chemia, jaką prezentują na parkiecie, oraz bliska współpraca sprawiły, że niektórzy zaczęli doszukiwać się między nimi czegoś więcej.

Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że Agnieszka Kaczorowska niedawno rozstała się z Maciejem Pelą. Para, która wzięła ślub w 2018 roku i wspólnie wychowuje dwie córki, od dłuższego czasu przeżywała kryzys. W 2024 roku oficjalnie potwierdzili swoje rozstanie, choć formalności rozwodowe nadal nie zostały zakończone.

Jaka jest prawda? Oboje już zabrali głos w sprawie, wszystkiemu przecząc.

Filip Gurłacz w rozmowie z Plejadą.pl zdradził: