Wszyscy z niecierpliwością czekają na odcinek Kuby Wojewódzkiego, w którym ma pojawić się Agnieszka Kaczorowska, a to za sprawą jej rozstania z mężem. Aktorka milczy i nie chce odnieść się do plotek o kryzysie w swoim małżeństwie. Myślicie, że otworzyła się w programie u Kuby Wojewódzkiego? Jedno jest pewne relacja Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej nie należy do najlepszych.

Maciej Pela zareagował na udział Agnieszki Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego

Od kilku tygodniu media huczą o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, ale oboje nie zajęli oficjalnego stanowiska w sprawie medialnych doniesień. W 2018 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a owocem ich miłości są dwie córeczki: Emilia i Gabriela. Nikt nie spodziewał się, że para może przechodzić kryzys, a informacja o ich rozstaniu spadła jak grom z jasnego nieba. Z medialnych doniesień wynika, że tancerz wyprowadził się od swojej żony i obecnie ma pomieszkiwać u przyjaciela. Fani wciąż czekają na informacje dotyczące szczegółów rozstania pary. We wtorek Agnieszka Kaczorowska będzie gościem w programie u Kuby Wojewódzkiego. Fani mają nadzieje, że w końcu poznają szczegóły jej rozstania z mężem.

Nie od dziś wiadomo, że aktorka znana z "Klanu" bardzo dba o wizerunek, a na Instagramie pokazuje tylko idealne momenty ze swojego życia. Ostatnio 32-latka udostępniła rolkę na swoim Instagramie u Kuby Wojewódzkiego. Jedna z internautek zarzuciła jej, że usuwa komentarze. Maciej Pela postanowił odpowiedzieć na komentarz internautki.

Komentarze są usuwane :) — napisała jedna z internautek.

Klasyk. :) — odpowiedział Maciej Pela.

To jednak niejedyna taka sytuacja! Ostatnio internauta ostro podsumował Kaczorowską, a Pele zareagował. Były ukochany aktorki chętnie reaguje na komentarze internautów, ale nie zabiera głosu w sprawie. Myślicie, że po odcinku Kuby Wojewódzkiego, którego gościem jest jego żona, to się zmieni?

Pod postem Agnieszki Kaczorowskiej u Wojewódzkiego znajdowały się same pozytywne komentarze, co może dać do myślenia, czy Kaczorowska rzeczywiście nie robi selekcji w sekcji komentarze.

A ja myślę, że jak ludzie przestają się kochać, to mają być ze sobą na siłę? Powinna tkwić w nieudanym w jej opinii małżeństwie, bo na tym stworzyła content na insta? Przynajmniej miała ''jaja'', żeby to zakończyć, a nie brnąć dalej w nieszczęśliwym związku dla kasy i contentu

On podniesie sobie oglądalność, bo wi facet kogo i w którym momencie zaprosić, a Aga będzie prawić ''mondrze'' na swoją stronę, bo będzie ku temu okazja

Przepięknie wyglądasz Agnieszka pozdrawiam cieplutko

Piękna i elegancka — piszą internauci.

A wy będzie oglądać wtorkowy odcinek Kuby Wojewódzkiego z Agnieszką Kaczorowską?

