Konflikt Kaczorowskiej i Tomali w "Królowej Przetrwania". Agnieszka wyjaśnia sprawę

Agnieszka Kaczorowska, tancerka oraz uczestniczka "Królowej przetrwania", odniosła się do zamieszania, które wywołała faktem, że nie poznała Oli Tomali w show TVN 7. W nowym wywiadzie dla Party.pl wymownie mówi o nakręconej dramie. Koleżance z programu może nie spodobać się to, co usłyszy w tym wywiadzie?