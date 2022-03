Zapowiedź odcinka programu Kuby Wojewódzkiego z Karoliną Korwin-Piotrowską wywołała skrajne emocje w mediach. Jak dobrze wiemy, skandal bywa najlepszą reklamą i fragment, na którym dziennikarka obraża prowadzącego, po czym ostentacyjnie przerywa rozmowę i wychodzi ze studia, może przyciągnąć wielu widzów. Część internautów jednak wyczuło koniunkturę i nabrało podejrzeń, że ostra sprzeczka między gościem a "królem TVN" może być wyreżyserowana. W końcu oboje w ostatnim czasie mocno walczą o większe zasięgi. Kilka godzin przed emisją show Karolina Korwin-Piotrowska postanowiła rozliczyć się z mediami. Wspomniała o Kubie Wojewódzkim i całej stacji TVN. To kończy temat ustawki?

Karolina Korwin-Piotrowska rozlicza ostatni miesiąc i... dziękuję Kubie Wojewódzkiemu

Tuż przed emisją programu Kuby Wojewódzkiego Karolina Korwin-Piotrowska podzieliła się wpisem, który może wiele wyjaśniać w kwestii jej rzekomego konfliktu z prowadzącym. Dziennikarka, która w ostatnim czasie jest w centrum uwagi, niespodziewanie podziękowała "królowi TVN" za zaproszenie. Zasugerowała też, że stacja wykazała się sporą odwagą, zapraszając ją do studia. Na zdjęciu pozuje wraz z Kubą Wojewódzkim i oboje się uśmiechają.

A teraz usiądźcie wygodnie, włączcie sobie telewizorki i zobaczcie. Kuba, fajnie, że do mnie zadzwoniłeś. TVN - fajnie, ze jednak się nie zesraliście ze strachu. Mam nadzieję, że nie wypikali wszystkiego, co powiedziałam - napisała na Instagramie.

Karolina Korwin-Piotrowska podsumowała ostatni miesiąc, który był dla niej dość intensywny. Dziennikarka zaznaczyła, że była atakowana przez internautów i osoby, którym nie podoba się jej aktywność w mediach społecznościowych. Tym samym uznała, że świadczy to o sukcesie jej ostatniej książki, w której opisuje zjawisko mobbingu.

Dzisiaj kończy się pewien etap. Przez ostatni miesiąc, po premierze książki "WSZYSCY WIEDZIELI", dowiedziałam się o sobie wszystkiego i usłyszałam o sobie wszystko, co tylko może usłyszeć człowiek. Czyli trafiłam. Czyli było warto. Uderzenie w system i zadowolenie wielu było celne i słuszne. Zabolało niektórych, internetowa prokuratura wyje, a największe miernoty krzyczą o hejcie. (...) Kilka dni temu, ktoś kogo poważam absolutnie, reżyserka, producentka, Joanna Kos Krauze, zadzwoniła do mnie i powiedziała: „Karolina, tą książką pokazałaś, jak działa ten dziaderski system”. Tak. Miłego wieczoru. Dzisiaj coś się kończy i coś zaczyna. TVN g.22.40. Dawno z taką radością nie pisałam ENJOY - poinformowała.

Wygląda na to, że Karolina Korwin-Piotrowska wcale nie żałuje udziału w programie Kuby Wojewódzkiego. To ostateczny dowód na to, że jej konflikt z "królem TVN" został wyreżyserowany i ma posłużyć zarówno do promocji jej książki, jak i podniesieniu słupków oglądalności show? Natomiast niedawno Michał Wiśniewski w ostrych słowach powiedział, co myśli o Kubie Wojewódzkim i Karolinie Korwin-Piotrowskiej, podkreślając, że ich medialna sprzeczka nie zrobiła na nim wrażenia.